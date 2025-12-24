Secciones
LA GACETA
DeportesMás deportes

Navidad sin descanso: estos son los partidos que se podrán ver en vivo en Argentina el 25 de diciembre

La NBA y la NFL dominarán la jornada con duelos estelares transmitidos desde la mañana hasta la madrugada.

Navidad sin descanso: estos son los partidos que se podrán ver en vivo en Argentina el 25 de diciembre
Hace 3 Hs

Para los fanáticos del deporte, la Navidad no es un freno. Como cada año, la agenda del 25 de diciembre estará repleta de actividad internacional, con la NBA y la NFL como protagonistas absolutas.

La NBA sostiene una tradición que comenzó en 1947: jugar cada 25 de diciembre sin excepción. Este año habrá cinco partidos imperdibles transmitidos por ESPN y Disney+, con figuras como LeBron James, Luka Doncic y Stephen Curry.

La NFL también tendrá presencia estelar, con una novedad histórica: Netflix transmitirá por primera vez dos partidos en vivo. El streaming ingresa así a una fecha de enorme audiencia global.

Además, en países donde la Navidad no es festejada, habrá actividad futbolística, con ligas de Medio Oriente y el norte de África programando partidos oficiales.

Una Navidad a puro deporte

Entre básquet, fútbol americano y partidos aislados en Europa y Asia, el 25 de diciembre será un menú ideal para quienes no se toman descanso.

Temas Navidad National Basketball AssociationLeBron JamesNational Football League
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán
1

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
2

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
3

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
4

Todos para uno y uno para todos

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
5

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
6

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Más Noticias
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

De verdugo a refuerzo: la noche en la que Martín Benítez amargó a Atlético Tucumán

De verdugo a refuerzo: la noche en la que Martín Benítez amargó a Atlético Tucumán

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Comentarios