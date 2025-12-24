Revolución en la Premier League: por primera vez en 100 años no habrá Boxing Day completo

El 26 de diciembre es, para los ingleses, más que una fecha: es una tradición centenaria que mezcla fútbol, familia y pubs repletos. Pero este 2025 será distinto. Por primera vez en más de un siglo, la Premier League no tendrá su clásica jornada repleta de partidos en Boxing Day.
El calendario quedó alterado debido a compromisos comerciales con socios televisivos. El contrato establece que deben jugarse 33 fines de semana completos, dejando muy pocos espacios para jornadas entre semana. Como el 26 cae viernes -y cuenta como parte del fin de semana según el acuerdo- la organización tuvo que desplazar casi todos los encuentros al sábado 27 y domingo 28.
El único duelo programado para el día posterior a Navidad será Manchester United vs. Newcastle en Old Trafford. El resto de la fecha 18 quedó distribuido entre sábado y domingo, rompiendo una tradición que para muchos hinchas es tan importante como la Navidad misma.
La decisión generó bronca en redes sociales y críticas de exjugadores, periodistas y referentes del fútbol británico, que consideran que la liga cedió demasiado ante la presión televisiva.
Una tradición que volverá
La Premier aclaró que este cambio será excepcional. En 2026, cuando el 26 caiga sábado, el Boxing Day recuperará su formato histórico con diez partidos.