Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Revolución en la Premier League: por primera vez en 100 años no habrá Boxing Day completo

Un acuerdo televisivo obligó a modificar la tradición inglesa y solo se jugará un partido el 26 de diciembre.

Revolución en la Premier League: por primera vez en 100 años no habrá Boxing Day completo
Hace 2 Hs

El 26 de diciembre es, para los ingleses, más que una fecha: es una tradición centenaria que mezcla fútbol, familia y pubs repletos. Pero este 2025 será distinto. Por primera vez en más de un siglo, la Premier League no tendrá su clásica jornada repleta de partidos en Boxing Day.

El calendario quedó alterado debido a compromisos comerciales con socios televisivos. El contrato establece que deben jugarse 33 fines de semana completos, dejando muy pocos espacios para jornadas entre semana. Como el 26 cae viernes -y cuenta como parte del fin de semana según el acuerdo- la organización tuvo que desplazar casi todos los encuentros al sábado 27 y domingo 28.

El único duelo programado para el día posterior a Navidad será Manchester United vs. Newcastle en Old Trafford. El resto de la fecha 18 quedó distribuido entre sábado y domingo, rompiendo una tradición que para muchos hinchas es tan importante como la Navidad misma.

La decisión generó bronca en redes sociales y críticas de exjugadores, periodistas y referentes del fútbol británico, que consideran que la liga cedió demasiado ante la presión televisiva.

Una tradición que volverá

La Premier aclaró que este cambio será excepcional. En 2026, cuando el 26 caiga sábado, el Boxing Day recuperará su formato histórico con diez partidos.

Temas Navidad Liga Premier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estuvo al borde de la muerte, su padre lo salvó, y tras una cirugía en la cabeza pudo volver a una cancha de fútbol

Estuvo al borde de la muerte, su padre lo salvó, y tras una cirugía en la cabeza pudo volver a una cancha de fútbol

Juan Sebastián Verón, uno más: caminó con los hinchas, viajó en micro y alentó desde la tribuna en la final de Estudiantes

Juan Sebastián Verón, uno más: caminó con los hinchas, viajó en micro y alentó desde la tribuna en la final de Estudiantes

Lo más popular
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán
1

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
2

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
3

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
4

Todos para uno y uno para todos

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
5

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
6

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Más Noticias
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

De verdugo a refuerzo: la noche en la que Martín Benítez amargó a Atlético Tucumán

De verdugo a refuerzo: la noche en la que Martín Benítez amargó a Atlético Tucumán

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Comentarios