Disputó el Mundial con Francia y admitió su odio a la selección argentina por lo sucedido en Qatar

La rivalidad entre Argentina y Francia sumó un nuevo capítulo. En el aniversario del título mundial en Qatar 2022, el histórico delantero francés Djibril Cissé expresó su rechazo hacia la selección argentina y aseguró que “solo siente odio” hacia el equipo de Lionel Scaloni.
Cissé habló en el canal L’Équipe, donde repasaron momentos de aquella final inolvidable. Al ver nuevamente el video del micro argentino -encabezado por Enzo Fernández- el exjugador del Liverpool no dudó: “Quedé muy enojado después de ver esas imágenes”.
La reacción volvió a despertar la “pica” entre ambos países, potenciada tras la Copa América 2024, donde surgió otro cántico que generó debates y acusaciones en Europa.
Más allá de la polémica, el exdelantero tiene una historia de vida marcada por su resiliencia. Conocido como “el hombre de los milagros”, sobrevivió a dos fracturas gravísimas de tibia y peroné y regresó a la elite cuando todos lo daban por terminado.
Argentina, la cicatriz francesa
Para Cissé, Argentina es ahora el mayor rival de Francia. Para los hinchas argentinos, en cambio, sus palabras se leen como otra prueba de que la final de Lusail dejó una huella que trasciende generaciones.