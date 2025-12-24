Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

A los pocos minutos, una Jeep negra apareció desde el interior del predio. Al volante estaba Antonela, y a su lado, con una sonrisa tranquila, Messi. Juan no pudo contener la emoción: entre lágrimas, saludó al campeón del mundo, que no dudó en acercarse, charlar y firmar camisetas que su esposa le alcanzaba desde la ventanilla.