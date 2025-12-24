Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

El comienzo de las fiestas dejó en Rosario un momento inolvidable para un fanático: Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se detuvieron en plena calle para saludar a un joven que esperaba verlos desde hacía horas. La escena ocurrió en Funes, a metros del barrio privado Kentucky, donde la familia del capitán argentino pasa cada fin de año.
Todo empezó cuando el periodista Federico Marcucci, de Telefe Rosario, decidió acompañar a Juan, un rosarino de 24 años que soñaba con conocer a su ídolo. El plan era simple: esperar pacientemente en la entrada del barrio y apostar a la suerte. Pero la realidad superó cualquier expectativa.
A los pocos minutos, una Jeep negra apareció desde el interior del predio. Al volante estaba Antonela, y a su lado, con una sonrisa tranquila, Messi. Juan no pudo contener la emoción: entre lágrimas, saludó al campeón del mundo, que no dudó en acercarse, charlar y firmar camisetas que su esposa le alcanzaba desde la ventanilla.
El gesto, fiel al estilo de Messi, se volvió viral en redes sociales. No solo por la naturalidad del encuentro, sino por la calidez con la que el capitán respondió al joven que soñó toda su vida con ese instante.
Messi, vacaciones y 2026 en el horizonte
Como cada diciembre, "Leo" llegó al país para celebrar Navidad y Año Nuevo en Rosario. En enero retomará la pretemporada con Inter Miami, con un objetivo monumental en el horizonte: llegar en plenitud al Mundial 2026, el último gran desafío de su carrera.