El Tarot revela: la clave para cerrar el año y asegurar el éxito de tus nuevos planes

El mensaje del Tarot que necesitás hoy: Es momento de cerrar para renacer

Entre el 26 y el 31 de diciembre de 2025, la energía que marca el pulso de estos días está representada por El Juicio, uno de los arcanos mayores más intensos cuando se habla de cambio profundo y renovación. Su aparición señala un momento clave para revisar y redefinir el rumbo antes de cerrar el año.