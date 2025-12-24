Privacidad total: cómo es la mansión de Cristiano Ronaldo donde solo se accede por barco o hidroavión

Esta adquisición marca un cambio notable respecto a otras posesiones del millonario, como su mansión minimalista en Madrid o su piso neoyorquino. A diferencia de la residencia en Quinta da Marinha valuada en veinte millones de dólares, este sitio tiene propósitos puramente recreativos. El refugio saudí privilegia la arquitectura sostenible por encima del tamaño total de la edificación. Cristiano Ronaldo transforma así su cartera inmobiliaria hacia un concepto de exclusividad absoluta y respeto ambiental.