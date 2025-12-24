Secciones
Privacidad total: cómo es la mansión de Cristiano Ronaldo donde solo se accede por barco o hidroavión

Se encuentra situada sobre el Mar Rojo, en territorio de Arabia Saudita.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

El astro del fútbol Cristiano Ronaldo adquirió recientemente dos propiedades exclusivas situadas sobre el Mar Rojo, en territorio de Arabia Saudita. Tales viviendas integran un desarrollo inmobiliario de lujo absoluto destinado a garantizar máxima serenidad para el deportista portugués. Esta operación consolida la presencia del jugador dentro del país árabe mediante una inversión que prioriza el aislamiento geográfico.

Junto a su esposa Georgina Rodríguez, el goleador eligió un archipiélago privado ubicado a veintiséis kilómetros del continente para blindar su intimidad frente al asedio mediático. El ingreso hacia este refugio paradisíaco resulta restringido únicamente para quienes utilicen barcos privados o hidroaviones. Dicha localización garantiza una paz total lejos de cualquier mirada indiscreta durante los períodos de descanso familiar.

La mansión exclusiva de Cristiano Ronaldo

La compra abarca un par de villas pertenecientes a una colección limitadísima de diecinueve residencias únicas. El diseño destaca por formas curvas y tonos orgánicos que buscan fundirse con el paisaje natural de dunas. Estos espacios brindan atención personalizada para asegurar el confort tanto de la pareja como de sus hijos.

El atacante del Al-Nassr seleccionó una unidad de tres habitaciones destinada a estancias compartidas con todo el clan. Adicionalmente, compró otra vivienda de dos dormitorios para disfrutar escapadas mucho más íntimas. Según Ronaldo, la conexión con aquel entorno resultó inmediata desde la primera visita realizada al lugar.

Sustentabilidad y lujo de vanguardia

Aunque el costo final permanece bajo reserva, el valor inicial para estas construcciones parte desde los cuatro millones y medio de dólares. El ambicioso proyecto forma parte de la estrategia nacional denominada Saudi Vision 2030. Aquella iniciativa apuesta por el turismo regenerativo mediante la conservación activa de manglares y praderas marinas. El complejo habitacional funciona íntegramente gracias a fuentes de energía renovable.

Esta adquisición marca un cambio notable respecto a otras posesiones del millonario, como su mansión minimalista en Madrid o su piso neoyorquino. A diferencia de la residencia en Quinta da Marinha valuada en veinte millones de dólares, este sitio tiene propósitos puramente recreativos. El refugio saudí privilegia la arquitectura sostenible por encima del tamaño total de la edificación. Cristiano Ronaldo transforma así su cartera inmobiliaria hacia un concepto de exclusividad absoluta y respeto ambiental.

