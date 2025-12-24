Sin bono, pero con aumento: cuánto cobrarán empleadas domésticas en enero 2026

El primer mes de 2026, las empleadas domésticas recibirán un incremento en sus salarios. Del mismo modo que los empleados de comercio lograron que los bonos no remunerativos acordados se incorporarán a sus salarios básicos a partir de abril, sucederá a partir de enero con las trabajadoras de casas particulares. En este rubro se incluye al personal de limpieza, cuidadores de niños o de adultos mayores, caseros y personal para tareas específicas.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares del Gobierno oficializó los incrementos en la resolución 3/2025. Estos aumentos tomarán de referencia los pagos de los últimos meses y se aplicarán a partir de enero de 2026. En estas paritarias, quedaron definidos los salarios para los primeros tres meses del próximo año, para todo el territorio nacional.
Cuánto cobrarán empleadas domésticas por hora en enero 2026
- Supervisores con retiro: $3895,56
- Supervisores sin retiro: $4254,05
- Encargados de tareas específicas con retiro: $3696,15
- Encargados de tareas específicas sin retiro: $4039,45
- Caseros: $3494,25
- Cuidadores de personas con retiro: $3494,25
- Cuidadores de personas sin retiro: $3894,43
- Encargados de tareas generales con retiro: $3250,10
- Encargados de tareas generales sin retiro: $3494,25
Empleadas domésticas: salarios de enero 2026
- Supervisores con retiro: $485.961,09
- Supervisores sin retiro: $539.711,97
- Encargados de tareas específicas con retiro: $452.478,51
- Encargados de tareas específicas sin retiro: $502.101,03
- Caseros: $441.806,54
- Cuidadores de personas con retiro: $441.806,54
- Cuidadores de personas sin retiro: $490.745,56
- Encargados de tareas generales con retiro: $398.722,14
- Encargados de tareas generales sin retiro: $441.806,54
Las empleadas domésticas ya no perciben el bono –que variaba entre $6.000 y $14.000 según la carga horaria de cada trabajadora– de manera diferenciada, sino que lo verán incorporado a sus haberes del mes, y reflejado en el total del recibo de sueldo.