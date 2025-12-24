Sin bono, pero con aumento: cuánto cobrarán empleadas domésticas en enero 2026

El primer mes de 2026, las empleadas domésticas recibirán un incremento en sus salarios. Del mismo modo que los empleados de comercio lograron que los bonos no remunerativos acordados se incorporarán a sus salarios básicos a partir de abril, sucederá a partir de enero con las trabajadoras de casas particulares. En este rubro se incluye al personal de limpieza, cuidadores de niños o de adultos mayores, caseros y personal para tareas específicas.