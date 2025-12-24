Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

Sin bono, pero con aumento: cuánto cobrarán empleadas domésticas en enero 2026

El monto que se abonaba como una suma no remunerativa, ahora pasará a integrar el salario básico de las trabajadoras de casas particulares.

Los salarios de empleadas de comercio distinguen entre el personal con retiro y el personal sin retiro Los salarios de empleadas de comercio distinguen entre el personal con retiro y el personal sin retiro Foto: Xiha Kidz
Por Milagro Corbalán Hace 52 Min

El primer mes de 2026, las empleadas domésticas recibirán un incremento en sus salarios. Del mismo modo que los empleados de comercio lograron que los bonos no remunerativos acordados se incorporarán a sus salarios básicos a partir de abril, sucederá a partir de enero con las trabajadoras de casas particulares. En este rubro se incluye al personal de limpieza, cuidadores de niños o de adultos mayores, caseros y personal para tareas específicas.

Aguinaldo para empleadas domésticas: hasta qué día se puede pagar y cómo se calcula

Aguinaldo para empleadas domésticas: hasta qué día se puede pagar y cómo se calcula

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares del Gobierno oficializó los incrementos en la resolución 3/2025. Estos aumentos tomarán de referencia los pagos de los últimos meses y se aplicarán a partir de enero de 2026. En estas paritarias, quedaron definidos los salarios para los primeros tres meses del próximo año, para todo el territorio nacional.

Cuánto cobrarán empleadas domésticas por hora en enero 2026

- Supervisores con retiro: $3895,56

- Supervisores sin retiro: $4254,05

- Encargados de tareas específicas con retiro: $3696,15

- Encargados de tareas específicas sin retiro: $4039,45

- Caseros: $3494,25

- Cuidadores de personas con retiro: $3494,25

- Cuidadores de personas sin retiro: $3894,43

- Encargados de tareas generales con retiro: $3250,10

- Encargados de tareas generales sin retiro: $3494,25

Empleadas domésticas: salarios de enero 2026

- Supervisores con retiro: $485.961,09

- Supervisores sin retiro: $539.711,97

- Encargados de tareas específicas con retiro: $452.478,51

- Encargados de tareas específicas sin retiro: $502.101,03

- Caseros: $441.806,54

- Cuidadores de personas con retiro: $441.806,54

- Cuidadores de personas sin retiro: $490.745,56

- Encargados de tareas generales con retiro: $398.722,14

- Encargados de tareas generales sin retiro: $441.806,54

Las empleadas domésticas ya no perciben el bono –que variaba entre $6.000 y $14.000 según la carga horaria de cada trabajadora– de manera diferenciada, sino que lo verán incorporado a sus haberes del mes, y reflejado en el total del recibo de sueldo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
1

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
2

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
3

Todos para uno y uno para todos

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
4

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
5

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital
6

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Más Noticias
Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Comentarios