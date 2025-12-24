Test de personalidad: el cielo que elijas te revelará cuál es tu mayor debilidad

Una de las pruebas más mirales es la de los “tipos de cielo”. En esta imagen se revelan seis paisajes de esta índole con el propósito de que escojas uno de ellos. El que más te guste, te llame la atención o evoque algún recuerdo reciente revelará en este caso tu mayor debilidad, aquel escollo más grande que sufres por tu carácter en tus relaciones con los demás.