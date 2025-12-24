Delicioso y apto celíaco: cómo preparar un pan dulce sin gluten para la cena navideña

La cena de Nochebuena representa un momento de reunión donde la comida ocupa un lugar central, pero quienes requieren una dieta libre de gluten suelen enfrentar dificultades para encontrar opciones sabrosas. El pan dulce tradicional sin TACC suele tener un costo elevado en tiendas especializadas y muchas veces su textura resulta seca o quebradiza si no se utiliza la receta correcta. Por esta razón, preparar una versión casera permite ahorrar dinero y asegurar un producto con miga esponjosa que todos disfruten por igual.