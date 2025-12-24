Qué significa dormir abrazando a la almohada, según los expertos en psicología

Dormir abrazado a la almohada es un hábito más común de lo que parece y suele pasar desapercibido en la rutina nocturna. Sin embargo, distintos estudios psicológicos se detuvieron a analizar esta conducta y señalan que no se trata solo de una cuestión de comodidad, sino de un gesto que puede estar vinculado a necesidades emocionales, patrones de apego y formas de gestionar el descanso.