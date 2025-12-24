Secciones
Conocé la poderosa oración para bendecir la mesa en Nochebuena y Navidad

Compartimos una sencilla oración para pedir y agradecer durante la Nochebuena.

La Nochebuena, marcada por la unión familiar y la celebración, ofrece un espacio propicio para la reflexión espiritual y la gratitud. En el año 2023, esta tradición no pierde su significado, y aquellos que desean incorporar momentos de devoción en sus celebraciones navideñas pueden recurrir a oraciones tradicionales o personalizadas.

Antes de sentarse a la cena de Nochebuena, las familias encuentran un momento para invocar el espíritu navideño. Este instante no solo se trata de compartir alimentos exquisitos, sino de recordar el nacimiento de Jesús y expresar agradecimiento por las bendiciones recibidas a lo largo del año. 

Como parte de esta experiencia compartida, queremos compartir una sencilla oración, publicada por ACI Prensa, la Agencia Católica de Informaciones, que enriquecerá la bendición de la mesa y resaltará el verdadero espíritu de la Navidad. 

Oración para bendecir la mesa navideña

Bendice, Señor, nuestra mesa en esta noche de Luz.
Quienes vamos a cenar celebrándote,
sabemos que la fiesta eres Tú que nos invitas a nacer siempre de nuevo.
Gracias por el pan y el trabajo, por la generosidad y la esperanza.
Llena nuestra mesa de fuerza y ternura para ser personas justas,
llena de paz nuestras vidas y que la amistad y la gratitud alimenten cada día del año.

Tú eres bendición para nosotros, por eso,
en esta noche fraterna, bendice la tierra toda, bendice nuestro país.
Bendice esta familia y esta mesa.
Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí.
Amén.


