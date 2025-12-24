Secciones
¿Por dónde viaja Papá Noel?: mirá su recorrido en vivo gracias a Google

A través de la plataforma interactiva Santa Tracker, los interesados observan el avance del trineo y descubren la ubicación exacta del legendario Papá Noel.

¿Por dónde viaja Papá Noel?: mirá su recorrido en vivo gracias a Google Captura de Santa Tracker
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Con la llegada de la Navidad, Google habilita nuevamente una de sus funciones más populares para usuarios de todas las edades: el seguimiento en vivo del trayecto de Papá Noel por el mundo. A través de la plataforma interactiva Santa Tracker, los interesados observan el avance del trineo y descubren la ubicación exacta del legendario personaje mientras este cumple con su entrega de obsequios en cada rincón del planeta.

Para participar en esta experiencia, basta con visitar el sitio oficial de la herramienta, donde un mapa dinámico detalla el itinerario completo, incluyendo los destinos recorridos y las paradas inminentes. El portal también incorpora un cronómetro de cuenta regresiva que señala el tiempo restante para el comienzo de las festividades en cada región, ofreciendo una experiencia digital completa y entretenida.

Cómo funciona Santa Tracker

Santa Tracker funciona como un portal interactivo y una aplicación móvil que destaca por su diseño festivo y su integración tecnológica. Aunque el sitio presenta diversos juegos, animaciones y recursos educativos durante todo el año, su mayor atractivo surge durante la Nochebuena, momento en el cual se pone en marcha la simulación detallada del viaje de Papá Noel desde su origen en el Polo Norte.

La trayectoria de Santa Claus sigue de forma estricta los diferentes husos horarios del globo, desplazándose de este a oeste de manera constante. Esta travesía inicia en el Extremo Oriente de Rusia y atraviesa sucesivamente los continentes de Asia, Europa, África y América, hasta concluir finalmente en Hawái antes de emprender el retorno a su base polar.

Cuánto durará el viaje de Papá Noel y el Santa Tracker

El viaje completo de Papá Noel se extiende por un periodo de aproximadamente 25 horas, iniciando su trayecto cerca de las 22:00 en el horario local del Extremo Oriente ruso. A medida que el tiempo transcurre, el trineo progresa a través de los diversos continentes, lo cual permite calcular el momento exacto en que el mítico personaje alcanza el territorio argentino durante las primeras horas de la madrugada del día 25.

