¿Por dónde viaja Papá Noel?: mirá su recorrido en vivo gracias a Google

Con la llegada de la Navidad, Google habilita nuevamente una de sus funciones más populares para usuarios de todas las edades: el seguimiento en vivo del trayecto de Papá Noel por el mundo. A través de la plataforma interactiva Santa Tracker, los interesados observan el avance del trineo y descubren la ubicación exacta del legendario personaje mientras este cumple con su entrega de obsequios en cada rincón del planeta.