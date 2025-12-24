Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Alerta amarilla: se extiende por Jujuy (este), Salta (centro y este), Santiago del Estero (noreste), Tucumán, Catamarca (centro), La Rioja (centro y sudeste), San Juan (este), San Luis (centro y norte), Córdoba, La Pampa (norte), Santa Fe, Entre Ríos y amplios sectores de Buenos Aires. En estas áreas las tormentas serán de variada intensidad con ocasional granizo y ráfagas de hasta 80 km/h. La caída de agua se estima entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superada puntualmente.