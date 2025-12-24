Secciones
Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posible caída de granizo y frecuente actividad eléctrica en 16 provincias.

Rige una alerta amarilla y naranja por tormentas en 16 provincias Rige una alerta amarilla y naranja por tormentas en 16 provincias TN
Hace 7 Min

En las horas previas a la Nochebuena y la Navidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos en 16 provincias afectadas para este miércoles. El organismo nacional indicó que en algunas zonas se podrán registrar “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

¿Qué provincias están bajo alerta amarilla y naranja por tormentas en vísperas de la Navidad?

Alerta naranja: afecta al sudoeste de Santiago del Estero, noroeste de Córdoba, noreste de La Rioja y este de Catamarca. Se pronostican tormentas localmente severas con abundante agua en periodos breves (80-150 mm acumulados, con picos superiores), ráfagas de más de 90 km/h, granizo y mucha actividad eléctrica.

Alerta amarilla: se extiende por Jujuy (este), Salta (centro y este), Santiago del Estero (noreste), Tucumán, Catamarca (centro), La Rioja (centro y sudeste), San Juan (este), San Luis (centro y norte), Córdoba, La Pampa (norte), Santa Fe, Entre Ríos y amplios sectores de Buenos Aires. En estas áreas las tormentas serán de variada intensidad con ocasional granizo y ráfagas de hasta 80 km/h. La caída de agua se estima entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superada puntualmente.

Además, el SMN emitió alerta amarilla por viento para el sur de Jujuy, Santa Cruz y la costa este de Tierra del Fuego. En esas regiones, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora de manera puntual.

