Tan Biónica regresará a Tucumán

La banda nació en Buenos Aires a principios de los 2000, liderada por los hermanos Santiago Chano Moreno Charpentier (voz) y Gonzalo Bambi Moreno Charpentier (bajo), junto a Sebastián Seoane (guitarra) y Diego Lichtenstein (batería). Se separaron en 2016 para que Chano encare una carrera solista que fue atravesada por sus problemas de adicciones y conflictos personales, pero regresaron en el Lollapalooza 2023 para luego dar una memorable gira con un sonido renovado al que sumaron la electrónica como soporte de las letras emotivas y pegadizas de sus temas.