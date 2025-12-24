Tan Biónica regresará a Tucumán

El 4 de abril de 2026, Tan Biónica volverá a Tucumán, con un show anunciado en el estadio del club Central Córdoba. La expectativa de los fans es grande; las entradas se pusieron en venta el lunes en feverup.com.
La banda nació en Buenos Aires a principios de los 2000, liderada por los hermanos Santiago Chano Moreno Charpentier (voz) y Gonzalo Bambi Moreno Charpentier (bajo), junto a Sebastián Seoane (guitarra) y Diego Lichtenstein (batería). Se separaron en 2016 para que Chano encare una carrera solista que fue atravesada por sus problemas de adicciones y conflictos personales, pero regresaron en el Lollapalooza 2023 para luego dar una memorable gira con un sonido renovado al que sumaron la electrónica como soporte de las letras emotivas y pegadizas de sus temas.
El retorno del grupo a la provincia implicará el recorrido por lo mejor de su producción, tanto de los clásicos de sus discos “Obsesionario” y “Destinología” como de las nuevas composiciones del álbum “El regreso”.