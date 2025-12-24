Secciones
LA GACETA
EspectáculosGuía para salir

Tan Biónica regresará a Tucumán
Tan Biónica regresará a Tucumán
Hace 5 Hs

El 4 de abril de 2026, Tan Biónica volverá a Tucumán, con un show anunciado en el estadio del club Central Córdoba. La expectativa de los fans es grande; las entradas se pusieron en venta el lunes en feverup.com.

La banda nació en Buenos Aires a principios de los 2000, liderada por los hermanos Santiago Chano Moreno Charpentier (voz) y Gonzalo Bambi Moreno Charpentier (bajo), junto a Sebastián Seoane (guitarra) y Diego Lichtenstein (batería). Se separaron en 2016 para que Chano encare una carrera solista que fue atravesada por sus problemas de adicciones y conflictos personales, pero regresaron en el Lollapalooza 2023 para luego dar una memorable gira con un sonido renovado al que sumaron la electrónica como soporte de las letras emotivas y pegadizas de sus temas.

El regreso de Tan Biónica: todo sobre el nuevo álbum que emociona a sus fans

El regreso de Tan Biónica: todo sobre el nuevo álbum que emociona a sus fans

El retorno del grupo a la provincia implicará el recorrido por lo mejor de su producción, tanto de los clásicos de sus discos  “Obsesionario” y “Destinología” como de las nuevas composiciones del álbum “El regreso”.


Temas TucumánTan BiónicaSantiago "Chano" Charpentier Central Córdoba
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Del menú de Jaldo a la sidra sin alcohol de la oposición
1

Del menú de Jaldo a la sidra sin alcohol de la oposición

La trama oculta de la rivalidad entre Ale y Gardelitos
2

La trama oculta de la rivalidad entre Ale y Gardelitos

3

Que no se naturalice la violencia en el fútbol

4

Cartas de lectores: Feliz Navidad

5

Cartas de lectores: balance 2025

6

Cartas de lectores: Ordenar el caos sobre dos ruedas

Más Noticias
Pan dulce: el paso a paso de un clásico que resiste modas

Pan dulce: el paso a paso de un clásico que resiste modas

Denuncian más encubrimiento en el caso Epstein

Denuncian más encubrimiento en el caso Epstein

Fiestas de fin de año con detalles hechos a mano

Fiestas de fin de año con detalles hechos a mano

“La Odisea” y un futuro que la ata con la Scaloneta

“La Odisea” y un futuro que la ata con la Scaloneta

Villancicos y la Misa Criolla en la previa de la Nochebuena

Villancicos y la Misa Criolla en la previa de la Nochebuena

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios