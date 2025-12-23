Secciones
Mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más fácil y saludable

En simples pasos podés obtener esta preparación que es furor en algunos países de América Latina.

Hace 1 Hs

Aunque la mayonesa sea el alimento preferido para acompañar las comidas, muchos optan por reducir o eliminar su consumo debido a sus ingredientes poco saludables. En este marco, los nutricionistas aconsejan una receta de mayonesa casera, libre de aceite y con huevos cocidos.

Con una suave textura cremosa y un sabor exquisito, esta preparación es ideal para acompañar tus papas fritas y platos favoritos. A continuación, la lista de todos los ingredientes que necesitas.

- Tres huevos

- Tres cucharadas de yogur griego

- Una cucharada de mostaza

- Una cucharada de vinagre de vino

- Sal

- Pimienta

Paso a paso, cómo preparar la mayonesa casera

Paso 1: cocer los huevos

Pon a hervir agua en una olla grande. Cuando el agua esté hirviendo, introduce los huevos y déjalos cocer durante 10 minutos. Una vez cocidos, quítales la cáscara.

Un pequeño consejo para evitar quemaduras: una vez que los huevos hayan salido del agua hirviendo, colócalos en un bol grande con agua muy fría. Así se enfriarán mucho más rápido. Y para quitar la cáscara más fácilmente, golpea ligeramente el huevo en vertical sobre la superficie de trabajo, la cáscara se romperá más fácilmente.

Paso 2: Batir

En una licuadora o batidora deposita los huevos duros, la mostaza, el yogur griego, el vinagre de vino, la sal y la pimienta.

Cuando todos los ingredientes estén juntos, bate hasta obtener una mezcla suave y ultra cremosa.

