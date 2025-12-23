Mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más fácil y saludable

Aunque la mayonesa sea el alimento preferido para acompañar las comidas, muchos optan por reducir o eliminar su consumo debido a sus ingredientes poco saludables. En este marco, los nutricionistas aconsejan una receta de mayonesa casera, libre de aceite y con huevos cocidos.
Con una suave textura cremosa y un sabor exquisito, esta preparación es ideal para acompañar tus papas fritas y platos favoritos. A continuación, la lista de todos los ingredientes que necesitas.
- Tres huevos
- Tres cucharadas de yogur griego
- Una cucharada de mostaza
- Una cucharada de vinagre de vino
- Sal
- Pimienta
Paso a paso, cómo preparar la mayonesa casera
Paso 1: cocer los huevos
Pon a hervir agua en una olla grande. Cuando el agua esté hirviendo, introduce los huevos y déjalos cocer durante 10 minutos. Una vez cocidos, quítales la cáscara.
Un pequeño consejo para evitar quemaduras: una vez que los huevos hayan salido del agua hirviendo, colócalos en un bol grande con agua muy fría. Así se enfriarán mucho más rápido. Y para quitar la cáscara más fácilmente, golpea ligeramente el huevo en vertical sobre la superficie de trabajo, la cáscara se romperá más fácilmente.
Paso 2: Batir
En una licuadora o batidora deposita los huevos duros, la mostaza, el yogur griego, el vinagre de vino, la sal y la pimienta.
Cuando todos los ingredientes estén juntos, bate hasta obtener una mezcla suave y ultra cremosa.