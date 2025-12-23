River: Echeverri seguirá en Europa y Mura jugará con Messi en Inter Miami

Ni Facundo Mura ni Claudio Echeverri se convertirán en refuerzo de River. Más allá de los rumores que se instalaron en los últimos días y de algunos contactos exploratorios, el mercado empieza a marcar límites claros para el club de Núñez, que deberá seguir buscando alternativas para reforzar su plantel de cara a los desafíos que vienen.
En el caso de Echeverri, la ilusión de un regreso temprano al club que lo formó duró poco. Tras la interrupción de su préstamo en Bayer Leverkusen, varios equipos se mostraron interesados en el chaqueño, entre ellos River. Sin embargo, el futuro del “Diablito” continuará en Europa: Manchester City decidió cederlo al Girona de España, donde jugará hasta junio de 2026. La operación se dio dentro del City Group, conglomerado que comparte la propiedad tanto del conjunto catalán como de los “Skyblues”. Esa situación facilitó el acuerdo, aunque el contexto deportivo que encontrará Echeverri no es el ideal. El Girona atraviesa un presente complicado en La Liga: ocupa el puesto 18, con apenas 15 puntos, y se encuentra en zona de descenso directo, lo que supone una presión extra para un futbolista joven que necesita continuidad y confianza.
La opción preferida del jugador era volver a River, algo que quedó claro puertas adentro. Sin embargo, desde Manchester City priorizaron que siga sumando experiencia en el Viejo Continente.
El paso por el fútbol alemán estuvo lejos de lo esperado. En Bayer Leverkusen, Echeverri apenas disputó 270 minutos repartidos en 11 partidos, con un promedio de apenas 24 minutos por encuentro. Su aporte más destacado fue una asistencia en la UEFA Champions League frente al Copenhague, en septiembre, aunque nunca logró consolidarse dentro de la rotación del equipo. La fuerte competencia interna y la falta de continuidad terminaron condicionando su desarrollo.
Comprado por Manchester City en 2024 a cambio de 18,5 millones de euros, el ex River todavía busca el espacio ideal para desplegar su talento. En Girona, al menos en los papeles, tendrá mayores chances de sumar minutos, algo clave pensando en el corto y mediano plazo. No sólo por su crecimiento futbolístico, sino también por un objetivo mayor: la Copa del Mundo 2026. “Claudio necesita jugar porque tiene chances de ser considerado para ir al Mundial con la Selección Argentina”, remarcó su agente, dejando en claro la importancia de esta etapa.
El otro nombre que quedó definitivamente descartado para River es el de Mura. El lateral, que quedará libre de Racing a fin de año, continuará su carrera en Inter Miami de la MLS y será compañero de Lionel Messi. Desde Núñez reconocieron el interés, pero nunca estuvieron dispuestos a igualar la propuesta salarial del conjunto estadounidense, por lo que las negociaciones no avanzaron.
Mura, de 26 años, ya tenía prácticamente todo acordado para emigrar a Estados Unidos luego de no renovar con la “Academia”, donde su contrato había quedado desactualizado. En el medio apareció River, que se comunicó con el ex Colón para intentar convencerlo, pero la posibilidad de jugar junto a Messi y tener un rol protagónico terminó pesando más.
Antes de definir su futuro, el defensor había pedido 72 horas para evaluar las opciones. En River aguardaban con expectativa, ya que se trata de un jugador que puede desempeñarse tanto como lateral derecho como por el costado izquierdo, una zona donde Marcelo Gallardo busca refuerzos. Sin embargo, el desenlace fue negativo para el “Millonario”.
No era la primera vez que Gallardo posaba los ojos en Mura. En 2021, cuando Alex Vigo llegó a River, el entrenador ya había mostrado interés por el lateral, que finalmente terminó a préstamo en Colón, donde fue campeón de la Copa de la Liga. En Racing, durante gran parte de 2025, fue suplente de Gastón Martirena y, de haber llegado a Núñez, también iba a correr desde atrás frente a Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.