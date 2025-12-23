River: Echeverri seguirá en Europa y Mura jugará con Messi en Inter Miami

En el caso de Echeverri, la ilusión de un regreso temprano al club que lo formó duró poco. Tras la interrupción de su préstamo en Bayer Leverkusen, varios equipos se mostraron interesados en el chaqueño, entre ellos River. Sin embargo, el futuro del “Diablito” continuará en Europa: Manchester City decidió cederlo al Girona de España, donde jugará hasta junio de 2026. La operación se dio dentro del City Group, conglomerado que comparte la propiedad tanto del conjunto catalán como de los “Skyblues”. Esa situación facilitó el acuerdo, aunque el contexto deportivo que encontrará Echeverri no es el ideal. El Girona atraviesa un presente complicado en La Liga: ocupa el puesto 18, con apenas 15 puntos, y se encuentra en zona de descenso directo, lo que supone una presión extra para un futbolista joven que necesita continuidad y confianza.