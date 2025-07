Florencia Peña explicó cómo se comunica con su difunto padre en "Otro día perdido"

La relación de Florencia Peña con su padre

“Quien me abrió en ese momento los registros me dice, acá hay una persona que tiene un suéter. Mi papá usaba los suéteres colgados en los hombros. Se los ponía así. Y esta persona me dice: ‘estoy viendo a una persona con un suéter en los hombros, medio pelado, mi papá era medio pelado, y me está diciendo que él te sigue cuidando’“, explicó en su entrevista.