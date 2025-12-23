Secciones
LA GACETA
SociedadClima y ecología

Cómo estará el clima en el norte del país en la víspera de Navidad

Calor extremo y alerta por tormentas: el norte argentino se prepara para una Nochebuena inestable.

Cómo estará el clima en el norte del país en la víspera de Navidad Cómo estará el clima en el norte del país en la víspera de Navidad
Por LA GACETA Hace 2 Hs

La llegada de la Nochebuena en las provincias del norte argentino estará marcada por una jornada de calor sofocante y una creciente inestabilidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el "foco de calor" del país se concentrará en esta región, donde las temperaturas superarán los 35°C, seguidas por el desarrollo de tormentas que podrían poner en riesgo la tradicional cena al aire libre en varias provincias.

Cómo estará el clima en el centro del país en la víspera de Navidad

Cómo estará el clima en el centro del país en la víspera de Navidad

Jujuy, Salta y Tucumán: alerta por tormentas nocturnas

El Noroeste Argentino presenta el pronóstico más complejo. En San Salvador de Jujuy, Salta Capital y San Miguel de Tucumán, la tarde será calurosa con máximas de entre 30°C y 35°C. Sin embargo, el SMN ha emitido alertas por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, para la tarde y noche. Con una probabilidad de lluvia de entre el 40% y 70% y un marcado descenso térmico hacia los 21°C a la medianoche, la recomendación es clara: mesa adentro.

Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja: calor agobiante y riesgo de lluvia

Estas provincias registrarán algunas de las temperaturas más altas del país. En Catamarca y La Rioja, el termómetro escalará hasta los 36°C, mientras que en Santiago del Estero llegará a los 33°C. Aunque el cielo estará mayormente nublado, se prevé inestabilidad hacia el final del día con probabilidad de tormentas nocturnas (10-40%). El ambiente se mantendrá pesado y húmedo incluso durante el brindis.

Cómo estará el clima en Navidad: el pronóstico provincia por provincia

Cómo estará el clima en Navidad: el pronóstico provincia por provincia

Chaco y Formosa: humedad y probabilidad de chaparrones

En el NEA, Resistencia y Formosa Capital vivirán una jornada de calor intenso con máximas de 35°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante todo el día. Si bien las chances de lluvia se sitúan en un rango bajo (0-10% en algunas zonas y hasta 40% en otras según el avance de frentes locales), la altísima humedad y la amenaza de tormentas aisladas sugieren tener un plan de contingencia bajo techo para evitar sorpresas.

Corrientes y Misiones: inestabilidad persistente

En Posadas y la ciudad de Corrientes, el clima será caluroso y muy húmedo. En Misiones, rige una advertencia amarilla por lluvias y tormentas aisladas que podrían darse durante el día y persistir por la noche. Con máximas de 30°C a 35°C y una mínima que no bajará de los 23°C, será una Nochebu

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo estará el clima en el centro del país en la víspera de Navidad

Cómo estará el clima en el centro del país en la víspera de Navidad

Lo más popular
Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
1

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado
2

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
3

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
4

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
5

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”
6

Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

Más Noticias
Horóscopo Chino 2026: ¿cuáles son los signos que tendrán suerte el año que viene?

Horóscopo Chino 2026: ¿cuáles son los signos que tendrán suerte el año que viene?

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que usan perfume todos los días

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que usan perfume todos los días

Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Comentarios