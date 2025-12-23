Cómo estará el clima en el norte del país en la víspera de Navidad

Jujuy, Salta y Tucumán: alerta por tormentas nocturnas

El Noroeste Argentino presenta el pronóstico más complejo. En San Salvador de Jujuy, Salta Capital y San Miguel de Tucumán, la tarde será calurosa con máximas de entre 30°C y 35°C. Sin embargo, el SMN ha emitido alertas por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, para la tarde y noche. Con una probabilidad de lluvia de entre el 40% y 70% y un marcado descenso térmico hacia los 21°C a la medianoche, la recomendación es clara: mesa adentro.