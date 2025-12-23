Cómo estará el clima en el norte del país en la víspera de Navidad

La llegada de la Nochebuena en las provincias del norte argentino estará marcada por una jornada de calor sofocante y una creciente inestabilidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el "foco de calor" del país se concentrará en esta región, donde las temperaturas superarán los 35°C, seguidas por el desarrollo de tormentas que podrían poner en riesgo la tradicional cena al aire libre en varias provincias.
Jujuy, Salta y Tucumán: alerta por tormentas nocturnas
El Noroeste Argentino presenta el pronóstico más complejo. En San Salvador de Jujuy, Salta Capital y San Miguel de Tucumán, la tarde será calurosa con máximas de entre 30°C y 35°C. Sin embargo, el SMN ha emitido alertas por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, para la tarde y noche. Con una probabilidad de lluvia de entre el 40% y 70% y un marcado descenso térmico hacia los 21°C a la medianoche, la recomendación es clara: mesa adentro.
Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja: calor agobiante y riesgo de lluvia
Estas provincias registrarán algunas de las temperaturas más altas del país. En Catamarca y La Rioja, el termómetro escalará hasta los 36°C, mientras que en Santiago del Estero llegará a los 33°C. Aunque el cielo estará mayormente nublado, se prevé inestabilidad hacia el final del día con probabilidad de tormentas nocturnas (10-40%). El ambiente se mantendrá pesado y húmedo incluso durante el brindis.
Chaco y Formosa: humedad y probabilidad de chaparrones
En el NEA, Resistencia y Formosa Capital vivirán una jornada de calor intenso con máximas de 35°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante todo el día. Si bien las chances de lluvia se sitúan en un rango bajo (0-10% en algunas zonas y hasta 40% en otras según el avance de frentes locales), la altísima humedad y la amenaza de tormentas aisladas sugieren tener un plan de contingencia bajo techo para evitar sorpresas.
Corrientes y Misiones: inestabilidad persistente
En Posadas y la ciudad de Corrientes, el clima será caluroso y muy húmedo. En Misiones, rige una advertencia amarilla por lluvias y tormentas aisladas que podrían darse durante el día y persistir por la noche. Con máximas de 30°C a 35°C y una mínima que no bajará de los 23°C, será una Nochebu