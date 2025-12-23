“Me fui muy chico”: la historia personal de Jorge Juárez y su llegada como refuerzo de San Martín

En ese recorrido también se cruzó con Mariano Campodónico, ex técnico de San Martín, con quien compartió charlas y bromas en los cruces de la categoría. “Siempre nos jodíamos. Cuando nos enfrentamos, él me decía: ‘si sos tucumano, es el Santo’”, contó entre risas. El vínculo se mantuvo con el tiempo y, más allá de que el llamado formal no llegó en ese momento, la idea de vestir la camiseta rojiblanca empezó a tomar forma. “Después, cuando nos volvimos a cruzar, me dijo que me iba a llamar. Siempre quedó esa buena relación”, agregó.