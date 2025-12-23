El gobierno de Milei flexibiliza normas aéreas y elimina el plan de vuelo para la aviación general

Entre otras novedades, las aeronaves de pequeño porte (menos de 10 pasajeros) podrán operar con un solo piloto, siempre que cuenten con sistemas de piloto automático y cuenten con la aprobación previa del organismo. En materia de licencias, se ajustaron los requisitos de vuelo de acuerdo con los estándares internacionales: el piloto privado requerirá un mínimo de 40 horas, el piloto comercial 200 horas y el piloto de transporte de línea aérea 1.500 horas. Esto elimina la histórica exigencia de 900 horas de vuelo para la licencia de Piloto Comercial de Primera Clase, que no tenía equivalencia en la normativa de la OACI.