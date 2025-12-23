El gobierno de Milei flexibiliza normas aéreas y elimina el plan de vuelo para la aviación general

El gobierno de Javier Milei avanzó en su política de desregulación del sector aerocomercial -conocida como “cielos abiertos”- al aprobar, a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la resolución 957/2025, que flexibiliza varias normativas sobre operaciones aéreas en el país.
Según explicaron en la Casa Rosada, la medida busca “modernizar el marco regulatorio, simplificar procesos operativos y adaptar las reglas a las necesidades actuales del sistema aeronáutico argentino, en línea con prácticas internacionales”.
Entre las modificaciones más relevantes se destaca la eliminación de la obligación de presentar plan de vuelo para operaciones de aviación general bajo reglas de vuelo visual (VFR). Tras conocerse la resolución, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la iniciativa y afirmó: “Las reformas del mercado aerocomercial están teniendo un éxito rotundo. Nos acercamos al ideal del Presidente @JMilei de convertir a Argentina en el país más libre del mundo en esta área”.
Más desregulaciones en la aviación civil
La eliminación del plan de vuelo entrará en vigencia el 1° de marzo de 2026 y, según Sturzenegger, representará una significativa reducción de trámites y tiempos para cualquier ciudadano que desee volar. “Ahora el Estado no preguntará más adónde vas. No es reinventar la rueda: en EE. UU. y Europa se opera de esta manera”, explicó.
La resolución 957/2025 también permite el vuelo visual nocturno para pilotos que cumplan con los requisitos establecidos, con lo que se espera ampliar las posibilidades operativas y optimizar el uso de la infraestructura aeroportuaria. Además, introdujo cambios profundos en las Partes 91, 121 y 135 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC).
Entre otras novedades, las aeronaves de pequeño porte (menos de 10 pasajeros) podrán operar con un solo piloto, siempre que cuenten con sistemas de piloto automático y cuenten con la aprobación previa del organismo. En materia de licencias, se ajustaron los requisitos de vuelo de acuerdo con los estándares internacionales: el piloto privado requerirá un mínimo de 40 horas, el piloto comercial 200 horas y el piloto de transporte de línea aérea 1.500 horas. Esto elimina la histórica exigencia de 900 horas de vuelo para la licencia de Piloto Comercial de Primera Clase, que no tenía equivalencia en la normativa de la OACI.
Además, la normativa concede un plazo hasta el 1° de marzo de 2026 para que los explotadores aéreos certificados bajo la Parte 135 de las RAAC que aún no tengan aprobada una Lista de Equipo Mínimo (MEL) regularicen su situación.
Continuidad de las reformas previas
Estos cambios se suman a los implementados recientemente con la Resolución 812/2025, que actualizó las RAAC en concordancia con el Decreto 378/2025, estableciendo los tiempos máximos de vuelo, períodos de descanso y excepciones para las tripulaciones. También aprobó disposiciones complementarias del Código Aeronáutico para aplicar el Sistema de Gestión de Riesgo Asociado a la Fatiga (FRMS), que los operadores podrán implementar mediante declaración jurada, respetando los estándares de seguridad.
La normativa refuerza las obligaciones operativas de los explotadores aéreos, que deberán garantizar niveles adecuados de descanso y alerta de las tripulaciones, mientras que los pilotos quedan obligados a evaluar su condición física y mental y a abstenerse de volar si consideran que la fatiga puede afectar su desempeño.