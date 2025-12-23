Secciones
Facundo Mura no jugará en River: será compañero de Lionel Messi

El lateral de Racing finalmente decidió su nuevo destino, a pesar del coqueteo que tuvo con el club millonario.

Finalmente el jugador se convertirá en refuerzo del Inter de Miami Finalmente el jugador se convertirá en refuerzo del Inter de Miami
Hace 3 Hs

Facundo Mura, el lateral derecho argentino que finaliza su contrato con Racing Club de Avellaneda a fines de 2025, no se transformará en refuerzo de River Plate y continuará su carrera profesional en la MLS, donde será compañero de Lionel Messi en Inter Miami.

La dirigencia de River había fijado al defensor como una de las prioridades para reforzar la última línea pensando en la temporada 2026, en un mercado de pases muy movido tras las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno

Sin embargo, Mura rechazó la oferta del Millonario, que buscaba aprovechar la libertad de acción del jugador tras no renovar con Racing, y se decidió por la propuesta del club estadounidense.  

La decisión del jugador se da en un contexto en el que Inter Miami había mostrado un interés prolongado, y el contrato presentado satisfizo las expectativas del defensor. Allí se encontrará no solo con Messi, sino también con otros jugadores destacados como Rodrigo De Paul.

Mura ganó cuatro títulos en Racing desde su arribo al club en 2022. Mura ganó cuatro títulos en Racing desde su arribo al club en 2022.

Para River, la salida de Mura obliga a revisar prioridades en la búsqueda de laterales, especialmente si se confirman otras posibles bajas en esa zona, mientras el club sigue activo en el mercado con el objetivo de fortalecer el plantel de cara a los desafíos de la próxima temporada. 

Con esta definición, Mura dará así el salto a su primera experiencia en el exterior, vestido de rosa y negro, con la oportunidad de jugar junto a una de las estrellas más grandes del fútbol mundial y en una liga en crecimiento. 

