Video Así fue el terrible accidente en el que murió Vince Zampella, creador de "Call of Duty"

La industria de los videojuegos vive momentos de conmoción luego de la trágica muerte de Vince Zampella, uno de los principales responsables creativos detrás de la saga “Call of Duty”, quien falleció el domingo en un violento accidente de tránsito ocurrido en una autopista del sur de California. Tenía 55 años.
El siniestro se produjo durante la tarde en una ruta del valle de San Gabriel, al este del área metropolitana de Los Ángeles. Según informaron autoridades estatales, Zampella conducía un Ferrari cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo poco después de salir de un túnel. El automóvil se desvió de la calzada y terminó impactando contra una barrera de contención de hormigón.
El choque fue captado por varios testigos ocasionales que se encontraban en las inmediaciones. En las imágenes, que luego circularon en redes sociales, se observa cómo el vehículo avanza a gran velocidad antes de desviarse bruscamente en una curva. El impacto provocó daños severos y un incendio casi inmediato en el automóvil.
Personas que presenciaron el hecho corrieron hacia el lugar e intentaron auxiliar al conductor. En medio del fuego y el humo, lograron sacar a Zampella del Ferrari y alejarlo unos metros del vehículo, que quedó envuelto en llamas. Pese a los esfuerzos improvisados y a la rápida intervención de los servicios de emergencia, el desarrollador falleció como consecuencia de las heridas sufridas.
La Patrulla de Carreteras de California confirmó que no hubo otros vehículos involucrados y que se están analizando las condiciones del asfalto, la mecánica del automóvil y la velocidad al momento del accidente. Medios locales, como NBC News, señalaron que el tramo donde ocurrió el siniestro ya había sido escenario de otros choques similares.