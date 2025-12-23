Video Así fue el terrible accidente en el que murió Vince Zampella, creador de "Call of Duty"

El siniestro se produjo durante la tarde en una ruta del valle de San Gabriel, al este del área metropolitana de Los Ángeles. Según informaron autoridades estatales, Zampella conducía un Ferrari cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo poco después de salir de un túnel. El automóvil se desvió de la calzada y terminó impactando contra una barrera de contención de hormigón.