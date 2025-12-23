“Sabemos que no estamos solas”: el llanto de Dalma y Gianinna al recibir el Olimpia Infinito para Diego Maradona

Luego tomó la palabra Gianinna, quien profundizó en el vínculo emocional con su padre y en la lucha que ambas sostienen desde su muerte. “Estamos acá por una vida compartida con él. Para el hombre que hizo el gol más hermoso de la historia: nuestro papá. Vamos a seguir pidiendo justicia hasta que finalmente la tenga. Sabemos que no estamos solas”, expresó, generando uno de los aplausos más largos de la gala.