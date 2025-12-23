Secciones
“Sabemos que no estamos solas”: el llanto de Dalma y Gianinna al recibir el Olimpia Infinito para Diego Maradona

Las hijas del "Diez" dieron un discurso conmovedor al recibir el homenaje eterno para su padre.

Hace 2 Hs

La entrega de los Premios Olimpia 2025 dejó uno de los momentos más emotivos del deporte argentino: Diego Armando Maradona fue distinguido con el Olimpia Infinito, un galardón creado por primera vez para reconocer trayectorias eternas. En una Usina del Arte colmada, el homenaje al Diez se transformó en el pasaje más sentido de la noche.

Las encargadas de recibir la estatuilla fueron Dalma y Gianinna Maradona, quienes subieron al escenario envueltas en aplausos. Con la voz quebrada, Dalma abrió el discurso: “Estamos profundamente orgullosas de que nuestro papá forme parte de los premios más importantes del deporte argentino. Hubiéramos querido que él estuviera acá arriba recibiendo esto”. Su mensaje, dirigido al Círculo de Periodistas Deportivos, combinó gratitud con una sinceridad que conmovió a todo el auditorio.

Luego tomó la palabra Gianinna, quien profundizó en el vínculo emocional con su padre y en la lucha que ambas sostienen desde su muerte. “Estamos acá por una vida compartida con él. Para el hombre que hizo el gol más hermoso de la historia: nuestro papá. Vamos a seguir pidiendo justicia hasta que finalmente la tenga. Sabemos que no estamos solas”, expresó, generando uno de los aplausos más largos de la gala.

El homenaje a Maradona se dio en una edición cargada de reconocimientos simbólicos. Agustín Canapino obtuvo su segundo Olimpia de Oro y se consolidó como figura del automovilismo. También fueron distinguidos referentes históricos como Ricardo Primitivo González, además de equipos legendarios como los River 1975 y Argentinos Juniors 1985. Hubo, además, novedades como el primer premio oficial para Esports, que recibió Leviatán, y el nuevo “Premio Inspiración”, destinado al canoísta Manuel Tripano.

El legado de Diego en una noche inolvidable

El cierre de la ceremonia estuvo marcado por un emotivo tributo a deportistas y periodistas fallecidos, entre ellos Alejandra “Locomotora” Oliveras y Miguel Ángel Russo. En ese contexto de memoria y emociones, el Olimpia Infinito para Maradona confirmó lo que el público argentino ya sabe: incluso lejos del escenario, su figura sigue siendo infinita y permanece en el corazón de todos.

