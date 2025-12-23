Agüero Gamboa confirmó cómo serán los operativos policiales en Navidad: se intensifican patrullajes y controles de alcoholemia

Conflictos vecinales

El ministro indicó que durante las fiestas los delitos más frecuentes suelen ser los hechos de descuido, como arrebatos o hurtos, y los conflictos vecinales que se generan por el consumo de alcohol o la música a alto volumen. En ese sentido, informó que el personal destinado al microcentro fue triplicado y que se reforzaron los patrullajes, tanto uniformados como de civil, con apoyo de brigadas de investigaciones y áreas de inteligencia.