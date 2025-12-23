Agüero Gamboa confirmó cómo serán los operativos policiales en Navidad: se intensifican patrullajes y controles de alcoholemia

De cara a los festejos de Navidad, el Ministerio de Seguridad de Tucumán puso en marcha el operativo especial “Felices Fiestas”, plan integral que prevé un fuerte refuerzo de la presencia policial en toda la provincia. Así lo confirmó a LA GACETA Eugenio Agüero Gamboa, quien aseguró que el objetivo central es “llevar tranquilidad a la sociedad y garantizar la paz social”.
El funcionario explicó que, como ocurre cada año, durante las celebraciones se incrementa el personal policial en puntos estratégicos, especialmente en zonas comerciales, supermercados, micro y macrocentro, además de barrios y espacios verdes con alta concurrencia. Para ello, se redujo al mínimo el funcionamiento de oficinas administrativas, destinando a la mayoría del personal a tareas preventivas en la vía pública.
“Buscamos que los tucumanos pasen unas fiestas tranquilas, cuidando los bienes y, sobre todo, la vida de cada ciudadano”, señaló Agüero Gamboa en diálogo con LG Play. Remarcó, además, que diciembre suele ser un mes “estadísticamente complejo”, por lo que se decidió intensificar los controles.
Conflictos vecinales
El ministro indicó que durante las fiestas los delitos más frecuentes suelen ser los hechos de descuido, como arrebatos o hurtos, y los conflictos vecinales que se generan por el consumo de alcohol o la música a alto volumen. En ese sentido, informó que el personal destinado al microcentro fue triplicado y que se reforzaron los patrullajes, tanto uniformados como de civil, con apoyo de brigadas de investigaciones y áreas de inteligencia.
También se dispuso una mayor presencia policial en parques, plazas y espacios recreativos, especialmente ante las altas temperaturas y la mayor circulación de familias durante el fin de semana y las noches festivas.
Controles en rutas y alcohol al volante
Otro de los ejes del operativo será el control vehicular. Agüero Gamboa explicó que se trabaja de manera conjunta con municipios y comunas para intensificar los controles de alcoholemia en rutas, avenidas y accesos a las ciudades.
“Le pedimos a la gente que, si toma alcohol, no conduzca. Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto”, expresó el ministro, al advertir sobre la cantidad de siniestros viales que suelen registrarse durante estas fechas.
Menos mecheras y más condenas
Consultado sobre los delitos oportunistas, el titular de Seguridad destacó una baja en el accionar de mecheras y carteristas, producto del trabajo conjunto entre la Policía, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia. Según explicó, las condenas efectivas y el fin de la “puerta giratoria” fueron claves para desalentar este tipo de delitos.
Además, remarcó que el equipo antimecheras fue triplicado y que los operativos se planifican en base al mapa del delito, reforzando los sectores donde estas personas suelen actuar.
Alerta por delitos informáticos
Finalmente, Agüero Gamboa se refirió al crecimiento de los delitos telemáticos y las estafas virtuales, un fenómeno que, según afirmó, se repite en Tucumán y en todo el mundo. En ese marco, sostuvo que muchos de estos delitos se cometen por errores de los propios usuarios, como abrir enlaces o correos fraudulentos.
“El gran desafío es educar e informar a los tucumanos para que no sean víctimas de estos delitos”, señaló, y adelantó que esa será una de las prioridades del Ministerio de Seguridad para el próximo año.