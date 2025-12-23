Pionono de chocolate para Navidad: receta fácil del clásico brazo de reina

7. Cuando salga del horno, retirá el papel con sumo cuidado. Si se expandió más allá del papel y se pegó a la bandeja, podés cortar la masa con un cuchillo. Dale la vuelta a la masa sobre una rejilla para enfriar o una tabla de madera y despegá rápidamente. Enrollá la masa dejando hacia afuera la parte que estuvo en contacto con la bandeja porque ese es el lado de la presentación. Debe enfriarse por completo enrollado.