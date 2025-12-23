Pionono de chocolate para Navidad: receta fácil del clásico brazo de reina

Si hay un postre perfecto para la calurosa Navidad, es este pionono de chocolate con crema de chocolate. Aunque en algunos lugares del mundo se conoce como brazo de reina, también recibe el nombre de tronco de árbol por su acabado rugoso y su color marrón. Es sencillo de hacer, no requiere demasiado tiempo de preparación y puede servirse helado como una alternativa refrescante.
Terminarlo te tomará, en total, 35 minutos: 20 minutos de preparación y 15 minutos de cocción. En total, pueden salir 10 porciones generosas para tus invitados. Para el pionono necesitarás 90 gramos de harina común, 30 gramos de cacao en polvo, una cucharadita de polvos de hornear, ½ cucharadita de sal, cuatro huevos, 150 gramos de azúcar y 50 gramos de manteca.
Además, para el relleno se necesitarán 500 mililitros de crema de leche, cinco cucharadas de cacao en polvo y 60 gramos de azúcar impalpable. Por último, para la decoración necesitarás praliné de maní o de almendras y un poco más de azúcar impalpable.
Pionono de chocolate brazo de reina
Para el pionono
1. Mezclá la harina con el cacao, el polvo de hornear y la sal y reservá.
2. Prepará una bandeja para horno de 30 centímetros por 40 centímetros poniendo papel de cocina o antiadherente en la base. Pegalo en su lugar con un poco de aceite vegetal y manteca derretida. Frotá más manteca y aceite encima y enhariná. Retirá el exceso dando golpecitos.
3. Batí los huevos y el azúcar con batidora eléctrica hasta que la mezcla se ponga clara, esponjosa y puedas hacer un dibujo sobre ella y se mantenga por tres segundos antes de volver a incorporarse.
4. Agregá la mitad de la mezcla de harina con cacao con un colador. Incorporá usando movimientos envolventes con una espátula. Repetí luego con la otra mitad.
5. Agregá la manteca derretida e incorporá con movimientos envolventes.
6. Verté la mezcla sobre la bandeja y esparcila sobre el papel usando una espátula. No la desparrames donde no haya papel. Llevá a un horno precalentado a 180 °C por 15 a 20 minutos hasta que, si lo tocás con el dedo, la masa regrese al lugar.
7. Cuando salga del horno, retirá el papel con sumo cuidado. Si se expandió más allá del papel y se pegó a la bandeja, podés cortar la masa con un cuchillo. Dale la vuelta a la masa sobre una rejilla para enfriar o una tabla de madera y despegá rápidamente. Enrollá la masa dejando hacia afuera la parte que estuvo en contacto con la bandeja porque ese es el lado de la presentación. Debe enfriarse por completo enrollado.
Para el relleno
1. En un recipiente limpio, batí la crema con el cacao en polvo y el azúcar hasta que se vea espumosa. Desenrollá la masa y poné el relleno dejando unos centímetros libres en los bordes. Enrollá con cuidado sin presionar y cubrí con el resto de la crema.
2. Usá un tenedor para darle la textura de tronco de punta a punta y refrigerá por lo menos por dos horas. Por último, retirá del freezer y decorá con el praliné y el azúcar impalpable y estará listo para servir.