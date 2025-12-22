Entraditas con tapa de tarta: prepará snacks saborizados para Navidad en 15 minutos

El primer paso para hacer estas fajitas navideñas será estirar las masas en bandejas previamente aceitadas. Si preferís preparar tu propia masa, podés hacerlo mezclando 300 gramos de harina con una cucharadita de sal y luego manteca fría cortada en trozos. Desmenuzá la manteca con las manos –intentando que se derrita lo menos posible– para que se integre a la harina. Tiene que formarse un arenado. Una vez que esté hecho, agregá el agua, que debe estar helada. Se debe añadir de a chorritos e integrar poco a poco hasta terminar el vaso. Por último, estirá para que quede redonda.