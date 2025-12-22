Secciones
Entraditas con tapa de tarta: prepará snacks saborizados para Navidad en 15 minutos

Una propuesta versátil que admite distintos toppings y se resuelve en pocos minutos de horno.

Un plato para entrada económico, fácil y rápido de preparar. Un plato para entrada económico, fácil y rápido de preparar. Foto: La pasamos comiendo - Blog
Hace 1 Hs

Las cenas navideñas se caracterizan por ser especiales y, para estas fechas, los buenos y deliciosos platos no pueden faltar. Por eso, las entradas son parte indispensable de la mesa. Con un par de tapas para tarta, podés preparar fácilmente y en muy poco tiempo un tipo de entrada que admite variantes. Solo necesitarás algunos toppings de tu preferencia.

Las influencers del canal “La pasamos comiendo” compartieron este sencillo paso a paso para hacer fajitas saborizadas. La base para prepararlas serán dos tapas de masa para tarta. Pueden ser hechas en casa o, más sencillo aún, compradas en cualquier supermercado. Además, se puede utilizar la versión simple o la masa hojaldrada.

Entrada navideña: fajitas saborizadas con tapas de tarta

Además de las tapas de tarta, necesitarás algunos agregados. Si en tu familia hay muchos comensales, siempre podés multiplicar estas cantidades para obtener más fajitas. Se recomienda usar:

- Aceite o manteca

- Adobo para pizza

- Pimienta

- Aceitunas

- Cebolla rehogada

- Pimiento rehogado

- Tomate

- Cebolla de verdeo

- Sal gruesa

El primer paso para hacer estas fajitas navideñas será estirar las masas en bandejas previamente aceitadas. Si preferís preparar tu propia masa, podés hacerlo mezclando 300 gramos de harina con una cucharadita de sal y luego manteca fría cortada en trozos. Desmenuzá la manteca con las manos –intentando que se derrita lo menos posible– para que se integre a la harina. Tiene que formarse un arenado. Una vez que esté hecho, agregá el agua, que debe estar helada. Se debe añadir de a chorritos e integrar poco a poco hasta terminar el vaso. Por último, estirá para que quede redonda.

Una vez que la masa está lista, deberás usar un cortador de pizza o la parte posterior –sin filo– de un cuchillo para hacer marcas de forma vertical en toda la masa. Deben quedar tiras marcadas de cuatro a cinco centímetros de ancho. Luego, en cada cinta, colocá los toppings a tu gusto.

Podés espolvorear la masa con un poco de queso rallado y se recomienda también tirar unos granos de sal para que las fajitas se parezcan más a los clásicos snacks de las picadas. Llevá al horno durante 20 minutos o hasta que la masa esté lo suficientemente dorada. Cuando esté frío, las líneas que marcaste servirán para cortar fácilmente la masa y que queden las fajitas saborizadas formadas.

