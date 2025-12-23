Cena navideña: cómo preparar el pernil de cerdo para que se desarme con una cuchara

Si te preguntaste cómo se prepara ese clásico cerdo que todos comparan con una manteca por su suavidad, llega la fecha perfecta para preparar una buena cena navideña. Se trata de un plato delicioso, económico y que rinde bien en las familias grandes. Pero prepararlo tiene algunos trucos porque lo fundamental es el tiempo de cocción y que, pese a estar mucho tiempo en el horno, no se queme.