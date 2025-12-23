Cena navideña: cómo preparar el pernil de cerdo para que se desarme con una cuchara

Si te preguntaste cómo se prepara ese clásico cerdo que todos comparan con una manteca por su suavidad, llega la fecha perfecta para preparar una buena cena navideña. Se trata de un plato delicioso, económico y que rinde bien en las familias grandes. Pero prepararlo tiene algunos trucos porque lo fundamental es el tiempo de cocción y que, pese a estar mucho tiempo en el horno, no se queme.
Para hacer este pernil de cerdo tierno, necesitarás preparar un adobo y un marinado. También usarás papel film para dejar la carne adobada reposando toda una noche en la heladera. Para el momento de la cocción, necesitarás algunas capas de papel de aluminio, una bandeja alta y una parrilla que quepa en la bandeja.
Carne de cerdo para desmenuzar con cuchara
Ingredientes
- 1 pierna de cerdo del tamaño que necesites
Marinado
1 cebolla morada
10 dientes de ajo
1 pimentón rojo
2 ramas de apio
80 mililitros de salsa inglesa
200 mililitros de vino tinto
2 cucharadas de mostaza
Sal
Pimienta
400 mililitros de jugo de naranja
Adobo
1 cucharadita de orégano
1 cucharada de tomillo
2 cucharadas de páprika
1 cucharada de mostaza
Sal
Pimienta
4 hojas de laurel
2 ramas de romero
Relleno
8 ajos en mitades
50 gramos de pasas de uva
100 gramos de aceitunas
100 gramos de alcaparras
Preparación
1) Juntá la cebolla, el ajo, el pimentón y el apio con la mostaza, la salsa inglesa, el vino, el jugo de naranja, sal y pimienta. Licualos para formar el marinado.
2) A una pieza grande de pernil hacele varios agujeros cada cinco centímetros con un cuchillo. Deben ser profundos y casi llegar hasta el otro extremo de la carne. Rellená estos agujeros con ajos, aceitunas, alcaparras y pasas de uva para que tengan un sabor diferente. Podés reemplazar estos ingredientes por otros que te gusten más.
3) Hundí bien con los dedos los ingredientes que pusiste en los huecos y bañá la carne con la preparación del marinado. Cubrí toda la bandeja con papel film y dejá reposar toda la noche en la heladera.
4) Por otra parte, prepará una mezcla con orégano, tomillo y pimentón. Agregá sal, pimienta y mostaza para preparar el adobo. Reservá.
5) Sacá el pernil de la heladera cuando ya haya pasado toda la noche. Ponelo en una bandeja alta y cubrilo haciéndole masajes a la carne con el adobo. Agregá ramitas de romero y hojas de laurel y volvé a cubrir con papel aluminio.
6) Horneá el pernil a 180 °C, completamente cubierto con papel aluminio, durante cuatro horas. Durante ese tiempo, retiralo regularmente y bañalo con el marinado. Se estima que podés hacerlo cada 20 o 30 minutos para que se mantenga jugoso. Pasado este tiempo, retirá el papel de aluminio, subí la temperatura del horno a 250 °C y hornealo hasta que quede dorado por fuera.