Secciones
LA GACETA
SociedadGastronomía

Cena navideña: cómo preparar el pernil de cerdo para que se desarme con una cuchara

Cuáles son los secretos de la abuela para que la carne de cerdo quede completamente suave, blanda e hidratada.

Cena navideña: cómo preparar el pernil de cerdo para que se desarme con una cuchara Foto: inteligencia artificial
Por Milagro Corbalán Hace 4 Hs

Si te preguntaste cómo se prepara ese clásico cerdo que todos comparan con una manteca por su suavidad, llega la fecha perfecta para preparar una buena cena navideña. Se trata de un plato delicioso, económico y que rinde bien en las familias grandes. Pero prepararlo tiene algunos trucos porque lo fundamental es el tiempo de cocción y que, pese a estar mucho tiempo en el horno, no se queme.

Dos deliciosos piononos salados para Navidad: las ideas de Paulina Cocina para las fiestas

Dos deliciosos piononos salados para Navidad: las ideas de Paulina Cocina para las fiestas

Para hacer este pernil de cerdo tierno, necesitarás preparar un adobo y un marinado. También usarás papel film para dejar la carne adobada reposando toda una noche en la heladera. Para el momento de la cocción, necesitarás algunas capas de papel de aluminio, una bandeja alta y una parrilla que quepa en la bandeja.

Carne de cerdo para desmenuzar con cuchara

Ingredientes

- 1 pierna de cerdo del tamaño que necesites

Marinado

1 cebolla morada

10 dientes de ajo

1 pimentón rojo

2 ramas de apio

80 mililitros de salsa inglesa

200 mililitros de vino tinto

2 cucharadas de mostaza

Sal

Pimienta

400 mililitros de jugo de naranja

Adobo

1 cucharadita de orégano

1 cucharada de tomillo

2 cucharadas de páprika

1 cucharada de mostaza

Sal

Pimienta

4 hojas de laurel

2 ramas de romero

Relleno

8 ajos en mitades

50 gramos de pasas de uva

100 gramos de aceitunas

100 gramos de alcaparras

Preparación

1) Juntá la cebolla, el ajo, el pimentón y el apio con la mostaza, la salsa inglesa, el vino, el jugo de naranja, sal y pimienta. Licualos para formar el marinado.

2) A una pieza grande de pernil hacele varios agujeros cada cinco centímetros con un cuchillo. Deben ser profundos y casi llegar hasta el otro extremo de la carne. Rellená estos agujeros con ajos, aceitunas, alcaparras y pasas de uva para que tengan un sabor diferente. Podés reemplazar estos ingredientes por otros que te gusten más.

3) Hundí bien con los dedos los ingredientes que pusiste en los huecos y bañá la carne con la preparación del marinado. Cubrí toda la bandeja con papel film y dejá reposar toda la noche en la heladera.

4) Por otra parte, prepará una mezcla con orégano, tomillo y pimentón. Agregá sal, pimienta y mostaza para preparar el adobo. Reservá.

5) Sacá el pernil de la heladera cuando ya haya pasado toda la noche. Ponelo en una bandeja alta y cubrilo haciéndole masajes a la carne con el adobo. Agregá ramitas de romero y hojas de laurel y volvé a cubrir con papel aluminio.

6) Horneá el pernil a 180 °C, completamente cubierto con papel aluminio, durante cuatro horas. Durante ese tiempo, retiralo regularmente y bañalo con el marinado. Se estima que podés hacerlo cada 20 o 30 minutos para que se mantenga jugoso. Pasado este tiempo, retirá el papel de aluminio, subí la temperatura del horno a 250 °C y hornealo hasta que quede dorado por fuera.

7) Otro truco de la abuela es colocar el pernil en una bandeja profunda que pueda recoger los jugos que va soltando durante la cocción. Para un resultado aún mejor, ponelo sobre una parrilla dentro de la bandeja. Esto permitirá que los jugos caigan y evitará que el fondo del pernil se queme o quede demasiado húmedo.

Temas Navidad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Entraditas con tapa de tarta: prepará snacks saborizados para Navidad en 15 minutos

Entraditas con tapa de tarta: prepará snacks saborizados para Navidad en 15 minutos

Chau indigestión: tres tips clave para cuidar tu estómago después de las cenas de fin de año

Chau indigestión: tres tips clave para cuidar tu estómago después de las cenas de fin de año

Nuevas versiones: cómo perdió realmente los $17 millones la madre de Eldorado acusada de estafa

Nuevas versiones: cómo perdió realmente los $17 millones la madre de Eldorado acusada de estafa

Lo más popular
Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
1

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
2

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
3

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
4

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado
5

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial
6

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

Más Noticias
Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Comentarios