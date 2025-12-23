Drama en Miami: así fue el choque de la hermana de Messi y por qué debió volver urgente a Rosario

El casamiento suspendido y una recuperación larga

La rehabilitación de María Sol incluye curaciones por las quemaduras, reposo para la soldadura de las vértebras dañadas y tratamiento para una lesión en el pie. Todo ese proceso lo llevará adelante en Rosario, rodeada de su familia. Aunque el susto fue grande, el entorno confirmó que está fuera de peligro y enfoca todas sus energías en recuperarse plenamente antes de retomar sus planes.