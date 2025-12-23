Secciones
Drama en Miami: así fue el choque de la hermana de Messi y por qué debió volver urgente a Rosario

María Sol Messi sufrió fracturas y quemaduras y atraviesa una rehabilitación larga junto a su familia.

Hace 1 Hs

En las últimas horas se conocieron detalles del accidente que sufrió María Sol Messi, la hermana menor de Lionel Messi, mientras se encontraba en Miami. La noticia comenzó a circular luego de que el periodista Ángel de Brito revelara que la joven se descompensó mientras manejaba y terminó impactando su auto contra una pared. El episodio generó preocupación en el entorno familiar, pero afortunadamente la situación ya está controlada.

Según relató De Brito tras comunicarse con Celia Cuccittini, madre del capitán de la Selección, María Sol sufrió lesiones de consideración producto del impacto. Además de una quemadura en la muñeca, la diseñadora padeció el desplazamiento de vértebras y otras heridas que requieren un proceso de recuperación prolongado. “Tiene dos vértebras fracturadas, además de lesiones en el talón y la muñeca”, detalló el conductor.

El accidente ocurrió en un contexto personal importante para la joven, que había viajado a Estados Unidos acompañada por su pareja, Julián “Tuli” Arellano, integrante del cuerpo técnico de las juveniles del Inter Miami. Tras ser atendida en Miami, la familia decidió que realizara la rehabilitación en Rosario, lejos del ruido mediático que tanto incomoda a María Sol. “Ya está en el país y con su familia”, aseguró Celia Cuccittini.

La gravedad de las lesiones también obligó a modificar un evento familiar muy esperado. María Sol Messi tenía previsto casarse con Tuli Arellano el 3 de enero en Rosario, pero el accidente obligó a suspender la boda. La recuperación emocional tampoco es sencilla: la joven se mostró angustiada por la filtración pública del episodio, dado que prefiere mantener un perfil bajo.

El casamiento suspendido y una recuperación larga

La rehabilitación de María Sol incluye curaciones por las quemaduras, reposo para la soldadura de las vértebras dañadas y tratamiento para una lesión en el pie. Todo ese proceso lo llevará adelante en Rosario, rodeada de su familia. Aunque el susto fue grande, el entorno confirmó que está fuera de peligro y enfoca todas sus energías en recuperarse plenamente antes de retomar sus planes.

