Quién es Sergio Costantino, el dirigente que asumió el mando de San Lorenzo en plena crisis institucional

En el plano político, Costantino no es un desconocido. Funcionario del Gobierno de la Ciudad, fue una pieza clave dentro del esquema de Horacio Rodríguez Larreta, donde ocupó cargos sensibles como Secretario de Inclusión Social y, más tarde, Secretario de Hábitat e Integración Social bajo la gestión de Jorge Macri. En San Lorenzo, su ascenso fue rápido: como Secretario General durante la presidencia de Horacio Arreceygor, participó de negociaciones clave vinculadas a la Ley de Rezonificación y al proyecto de Av. La Plata.