La economía se frenó en octubre, tras cuatro meses de crecimiento

La economía argentina sufrió una caída mensual en octubre, tras cuatro meses de crecimiento, reflejando la influencia de la incertidumbre electoral y la heterogeneidad entre sectores del momento. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un aumento interanual de un 3,2% y una caída de 0,4% respecto a septiembre en términos desestacionalizados.
En comparación con octubre de 2024, 12 de los sectores de actividad que conforman el EMAE mostraron subas, liderados por Pesca (91,4% ia) e Intermediación financiera (22,8% ia), impulsada principalmente por la mayor actividad de agentes y sociedades de bolsa. Estos dos sectores, junto con Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+3,9% ia), explicaron 1,32 puntos porcentuales del crecimiento interanual del EMAE.
Por el contrario, tres sectores registraron caídas: Industria manufacturera (-2,7% ia), Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,8% ia), y Hoteles y restaurantes (-1,0% ia), que en conjunto restaron 0,52 puntos porcentuales al indicador.
La baja en sectores con alto peso relativo en el PBI refleja un menor dinamismo tanto mensual como anual, según la consultora ACM.
Por su parte, la firma LCG señaló que sin considerar Agro, Minería e Intermediación Financiera, el crecimiento anual se habría reducido a 0,8%, consignó el diario “Ámbito”.
La serie desestacionalizada mostró incrementos en el tercer trimestre, evitando la recesión técnica, impulsados por la Intermediación financiera, ajustes metodológicos y la incorporación de septiembre en la proyección trimestral del PBI. Sin embargo, la serie tendencia-ciclo evidenció estancamiento desde mayo.
Acumulado
El EMAE acumulado en lo que va del año muestra un crecimiento del 5% respecto a 2024. A pesar de signos de agotamiento en la industria y el comercio, la comparación interanual sigue siendo positiva debido a la baja base de comparación del año pasado.
De cara al cierre de 2025, ACM proyecta un crecimiento anual del 4,3%, con desempeño desigual entre sectores, liderado por recursos naturales y servicios.
La consultora LCG indicó que la estabilidad posterior a las elecciones y la reducción de tasas podrían impulsar algo el crédito, aunque sin repetir el dinamismo de 2024. Las inversiones siguen condicionadas por dudas sobre la estrategia cambiaria, y el sector externo continuará siendo clave, aunque con un aporte limitado al crecimiento, con exportaciones creciendo al margen y un aumento de importaciones.