La economía se frenó en octubre, tras cuatro meses de crecimiento

La consultora LCG indicó que la estabilidad posterior a las elecciones y la reducción de tasas podrían impulsar algo el crédito, aunque sin repetir el dinamismo de 2024. Las inversiones siguen condicionadas por dudas sobre la estrategia cambiaria, y el sector externo continuará siendo clave, aunque con un aporte limitado al crecimiento, con exportaciones creciendo al margen y un aumento de importaciones.