Yerba Buena y Concepción avanzan con posturas diferentes sobre la regularización de las motos de app

Mauricio Argiró, autor del proyecto presentado en Yerba Buena, aclaró que las motocicletas no están contempladas en su propuesta y fue contundente en su postura: “Particularmente no considero que sea una buena alternativa. Creo que complejizaría mucho más el tránsito”. Según explicó el concejal, su iniciativa propone -al igual que la Capital- la creación de un registro de conductores con antecedentes penales y licencias controladas. “No tiene sentido que cada municipio tenga una legislación diferente y contradictoria”, argumentó, e hizo un llamado a discutir soluciones: “Tenemos que pensar al transporte como algo interconectado”.