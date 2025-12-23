Secciones
Yerba Buena y Concepción avanzan con posturas diferentes sobre la regularización de las motos de app
Hace 3 Hs

La muerte de una pasajera que viajaba en una moto de app reavivó el debate sobre la regulación de estas plataformas en los municipios del interior tucumano. Mientras en Yerba Buena se espera el tratamiento de un proyecto y se descarta la inclusión de motocicletas, el Concejo Deliberante de Concepción analiza iniciativas para ordenar el servicio, con propuestas diferenciadas según el tipo de vehículo y foco en la responsabilidad ante siniestros.

Mauricio Argiró, autor del proyecto presentado en Yerba Buena, aclaró que las motocicletas no están contempladas en su propuesta y fue contundente en su postura: “Particularmente no considero que sea una buena alternativa. Creo que complejizaría mucho más el tránsito”. Según explicó el concejal, su iniciativa propone -al igual que la Capital- la creación de un registro de conductores con antecedentes penales y licencias controladas. “No tiene sentido que cada municipio tenga una legislación diferente y contradictoria”, argumentó, e hizo un llamado a discutir soluciones: “Tenemos que pensar al transporte como algo interconectado”.

Puntos clave

En Concepción, el Concejo Deliberante tiene sobre la mesa el proyecto impulsado por el concejal Franco Morelli. Entre los puntos clave, el concejal Gabriel Jiménez explicó que buscan exigir licencia de conducir categoría D1 –la que habilita el transporte de pasajeros–, y limitar la antigüedad de los vehículos a 10 años, contra los 20 que permiten algunas apps. Además, plantean un criterio de radicación de los conductores: “Que sean exclusivamente de la ciudad de Concepción”, manifestó Jiménez.

Murió una mujer que viajaba en una moto: "Esto nos da la razón de que debíamos regular las apps"

Murió una mujer que viajaba en una moto: Esto nos da la razón de que debíamos regular las apps

Sin embargo, el accidente en la Capital puso en evidencia un vacío: el proyecto que pasó a comisión no incluye a las motos. Ante esto, el concejal Nelson Portugal presentó una nueva iniciativa que fue discutida en la sesión del jueves pasado. Su proyecto exige un registro municipal, seguro para el conductor y el pasajero, y carnet habilitante. “Este tipo de situaciones son las que llevan a tomar decisiones y que debamos reglamentar esto cuanto antes”, manifestó.

