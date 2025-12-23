Recuerdos fotográficos: Berho, un apellido en extinción en Tucumán

Berho, hijo de un vasco francés que llegó en la primera mitad del siglo XIX, nació en 1860. Estudió abogacía en Buenos Aires y fue el primero en comentar en Tucumán, para el diario El Orden, la aparición de Juvenilia, de Miguel Cané, en 1884. En Tucumán fue asesor fiscal, juez civil, ministro de Hacienda y uno de los líderes de la revolución de 1893. En 1897 adquirió el viejo ingenio La Invernada, en Graneros. Figura prominente de la Unión Cívica Radical, era diputado nacional cuando lo sorprendió la muerte en 1918.