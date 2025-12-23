Villancicos y la Misa Criolla en la previa de la Nochebuena

Además, las familias podrán compartir la oferta gastronómica que se desplegará en las cercanías del paseo público y buscar el regalo para estas fiestas en el Paseo Navideño, con la presencia de los puestos de emprendedores locales que se suman a esa iniciativa. Zanotta subrayó que estas propuestas responden a una línea institucional de trabajo que busca promover el encuentro y la participación ciudadana. “Todo esto se enmarca en el eje de gestión de la intendenta Rossana Chahla, donde la previa de la Navidad convoca a la gente a través de la música, el canto y el paseo”, aseveró.