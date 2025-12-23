Villancicos y la Misa Criolla en la previa de la Nochebuena

Es tiempo de estar unidos, de compartir el arte y de disfrutar de un buen momento en compañía. Sobre esas premisas, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán programó para esta noche la segunda edición de “Navidad en la Ciudad”, en la plaza Independencia y desde las 21, con acceso libre y gratuito.
La propuesta artística es organizada a través de la Dirección de Promoción de Eventos, y reunirá con música en vivo, pantallas gigantes y la participación de más de 50 artistas en escena. “Invitamos a todos los vecinos, turistas, familias y amigos a que se acerquen en la previa de la Nochebuena a este megaespectáculo”, afirmó la responsable de esa área, Natalia Zanotta, quien adelantó que, en caso de mal tiempo y ya que es al aire libre, será suspendido y reprogramado (ver “Mirando al cielo”).
La propuesta tendrá lugar en el escenario montado sobre calle 25 de Mayo entre San Martín y 24 de Septiembre. El inicio será con la presentación del Coro Municipal Infanto-Juvenil, que interpretó villancicos tradicionales; seguido de la Banda de Música Municipal Maestro Luztbel Giaccobe, que interpretará un repertorio de música popular.
Luego será el turno de Luis Soria y Oscar Zeitune, quienes interpretarán la Misa Criolla, del músico y compositor argentino Ariel Ramírez, que será expresada en la danza por el Ballet Folclórico Yanasu en una creación colectiva, con las cinco partes litúrgicas que la conforman. Luego se desplegará “Navidad nuestra”, otra obra de Ramírez.
“La idea es brindar un espectáculo para toda la familia y el público presente, recuperando de esta manera el sentir y la emoción de una fecha tan transcendental fusionando la fe católica, el sentir navideño y la cultura local en víspera de Nochebuena. El Coro es un espacio hermoso de formación para niños, niñas y adolescentes, que ensayan durante todo el año para poder brindar presentaciones de la música y las canciones que tanto nos gustan”, planteó la funcionaria.
Además, las familias podrán compartir la oferta gastronómica que se desplegará en las cercanías del paseo público y buscar el regalo para estas fiestas en el Paseo Navideño, con la presencia de los puestos de emprendedores locales que se suman a esa iniciativa. Zanotta subrayó que estas propuestas responden a una línea institucional de trabajo que busca promover el encuentro y la participación ciudadana. “Todo esto se enmarca en el eje de gestión de la intendenta Rossana Chahla, donde la previa de la Navidad convoca a la gente a través de la música, el canto y el paseo”, aseveró.
Soria es uno de los máximos conocedores de la obra de Ramírez en la provincia, y desde hace décadas viene interpretando tanto la Misa Criolla como “Navidad nuestra”; esta vez estará acompañado por el hijo de Nito Zeitune, con quien compartió innumerables escenarios. “Lo considero mi sobrino, porque es hijo de mi hermano de la vida. Objetivamente Oscar tiene una hermosa voz y se adapta perfecto a estas obras tan significativas en fechas tan especiales donde salimos del automático en que nos pone la rutina y valoramos lo que realmente importa en esta vida: los afectos y la familia”, destacó el folclorista.
Pese a la gran cantidad de veces que cantó esos temas, cada presentación tiene un sentido distintivo para Soria. “Es siempre algo muy especial para mí. Me lleva a los momentos en que compartí escenario con Ramírez, y disfruto mucho de entonar esas melodías porque es una música muy bella y muy nuestra. Es un honor para mí ser convocado para cantarle a los tucumanos”, dijo.
Opciones
Otra propuesta gratuita será el Pesebre Viviente que se realizará en el barrio Juan Pablo II (San Miguel al 1.800), desde las 19, en una propuesta cultural y comunitaria que contará con la presentación de la Orquesta Popular de Música Esperanza, que acompañará la puesta en escena con un repertorio especialmente preparado para la ocasión. Además, en la Casa del Bicentenario (avenida Adolfo de la Vega 505) se realizará la muestra de cierre del Taller de Folclore con actividades y presentaciones abiertas al público a partir de las 18.
Mirando al cielo: opciones si hay mal tiempo
Tras la tormenta de las últimas horas, el tiempo será clave para realizar el espectáculo programado por la Municipalidad al aire libre. Natalia Zanotta adelantó que, en caso de lluvia, el evento será reprogramado. “Si el clima no acompaña, se realizará el 25 o 26 de diciembre. Vamos a estar informándolo por las redes y los canales oficiales de la Municipalidad”, avisó. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la posibilidad de lluvia está entre el 10% y el 40%.