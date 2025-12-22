Las cámaras siguieron a un sospechoso con droga y terminó aprehendido en Banda del Río Salí

Un hombre fue aprehendido mientras tenía en su poder un envoltorio con sustancias prohibidas durante un procedimiento realizado por vigías de Banda del Río Salí luego de un seguimiento en tiempo real con las cámaras del Centro de Monitoreo de ese municipio.
El seguimiento coordinado de las cámaras fue clave luego realizar un seguimiento continuo del sospechoso. A media mañana, una alerta emitida por vía radial por el vigía Ariel Agüero, advirtió sobre el hombre que se desplazaba en bicicleta junto a un menor en dirección a la zona de Costanera y Dorrego, en actitud sospechosa.
A partir de esa comunicación, el personal de visualización inició un seguimiento mediante los domos ubicados en la rotonda de ingreso a la ciudad, el puente Lucas Córdoba y otros puntos estratégicos. La tarea fue reforzada por el uso del sistema aéreo de vigilancia conocido como “Ojo de Halcón”, que permitió monitorear la secuencia de cómo el individuo cruzaba el río a pie, dejando a un niño del otro lado.
La situación fue inmediatamente puesta en conocimiento del equipo de vigías municipales y del personal motorizado, quienes se desplazaron al lugar. Durante la requisa, los efectivos constataron que el sujeto llevaba en su poder un envoltorio, procediéndose al secuestro de varios gramos de pasta base. El acusado quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Turno mientras que el menor fue sujeto a resguardo siguiendo los protocolos vigentes.
El operativo contó con la participación del personal de visualización integrado por Santiago Aguirre, Hasan Mahfoud y Esteban Rodríguez, mientras que el manejo del dron estuvo a cargo de Juan Sosa y Nicolás Véliz.
El hecho se produjo en un contexto significativo. “El 4 de diciembre cumplimos diez años de trabajo de los Vigías. No lo concebimos como un parche, sino como un ecosistema de seguridad que da soluciones concretas a los vecinos y que se ha convertido en un referente de la región”, expresó el intendente Gonzalo Monteros, destacando la sinergia entre el área de monitoreo y el cuerpo de vigías como un factor clave para la reducción de los índices delictivos.
“Estamos sumando experiencia en nuestro personal para este tipo de intervenciones, utilizando la última tecnología incorporada recientemente”, explicó Estanislao Barbosa, subsecretario de Seguridad.