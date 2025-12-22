Las cámaras siguieron a un sospechoso con droga y terminó aprehendido en Banda del Río Salí

El hecho se produjo en un contexto significativo. “El 4 de diciembre cumplimos diez años de trabajo de los Vigías. No lo concebimos como un parche, sino como un ecosistema de seguridad que da soluciones concretas a los vecinos y que se ha convertido en un referente de la región”, expresó el intendente Gonzalo Monteros, destacando la sinergia entre el área de monitoreo y el cuerpo de vigías como un factor clave para la reducción de los índices delictivos.