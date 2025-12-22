Secciones
LA GACETA
Política

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán no adhiere al asueto del próximo viernes

Ya había audiencias fijadas de antemano, según se explicó.

Palacio de Tribunales. Palacio de Tribunales. ARCHIVO
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán decidió no adherir al asueto decretado por el Gobierno provincial para el próximo viernes 26 de diciembre. Lo hizo a raíz de las numerosas audiencias que ya estaban programadas para ese día en los distintos fueros y para no resentir de ese modo la administración de Justicia, según se informó.

Hasta el momento, la Nación y la provincia habían decretado asueto para los días 24 y 31 de diciembre. Y hoy el gobernador Jaldo extendió la medida para los viernes 26 y 2 de enero. Pero la Corte Suprema decidió que no se adherirá. Y en cuanto al viernes 2 de enero, ya estará en curso la tradicional feria judicial del primer mes del año.

Hasta el momento, al contrario, el Ministerio Público de la Defensa sí se adhiere tanto al asueto previsto para el viernes como para el 2 de enero. En la resolución, firmada por el titular Washington Navarro, se advierte que las defensorías que estén de turno deberán arbitrar los medios necesarios para que no se resienta el servicio de la defensoría pública. En el caso del Ministerio Público Fiscal, aún no había una decisión tomada.

Temas BrasilCorte Suprema de Justicia de TucumánGobierno provincial
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida
1

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”
2

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”
3

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

Hollywood llora al actor James Ransone
5

Hollywood llora al actor James Ransone

La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario
6

La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario

Más Noticias
Milei le puso fecha al fin de la inflación: cuándo se ubicaría por debajo del 1%

Milei le puso fecha al fin de la inflación: cuándo se ubicaría por debajo del 1%

La Libertad Avanza Tucumán anunció que suma a sus filas al ex jugador de Los Pumas Pablo Garretón

La Libertad Avanza Tucumán anunció que suma a sus filas al ex jugador de Los Pumas Pablo Garretón

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Enrique Romero cargó contra el área de Tránsito por la falta de controles en los festejos de egresados: “La prevención sin multas no sirve”

Enrique Romero cargó contra el área de Tránsito por la falta de controles en los festejos de egresados: “La prevención sin multas no sirve”

Sandra Mendoza sostuvo que la reforma laboral “no tiene nada de moderna”

Sandra Mendoza sostuvo que la reforma laboral “no tiene nada de moderna”

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

Por qué en la Legislatura piden que se declare la “emergencia electoral” en Tucumán

Por qué en la Legislatura piden que se declare la “emergencia electoral” en Tucumán

Comentarios