La Corte Suprema de Justicia de Tucumán no adhiere al asueto del próximo viernes

Hasta el momento, al contrario, el Ministerio Público de la Defensa sí se adhiere tanto al asueto previsto para el viernes como para el 2 de enero. En la resolución, firmada por el titular Washington Navarro, se advierte que las defensorías que estén de turno deberán arbitrar los medios necesarios para que no se resienta el servicio de la defensoría pública. En el caso del Ministerio Público Fiscal, aún no había una decisión tomada.