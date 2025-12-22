La Corte Suprema de Justicia de Tucumán no adhiere al asueto del próximo viernes

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán decidió no adherir al asueto decretado por el Gobierno provincial para el próximo viernes 26 de diciembre. Lo hizo a raíz de las numerosas audiencias que ya estaban programadas para ese día en los distintos fueros y para no resentir de ese modo la administración de Justicia, según se informó.
Hasta el momento, la Nación y la provincia habían decretado asueto para los días 24 y 31 de diciembre. Y hoy el gobernador Jaldo extendió la medida para los viernes 26 y 2 de enero. Pero la Corte Suprema decidió que no se adherirá. Y en cuanto al viernes 2 de enero, ya estará en curso la tradicional feria judicial del primer mes del año.
Hasta el momento, al contrario, el Ministerio Público de la Defensa sí se adhiere tanto al asueto previsto para el viernes como para el 2 de enero. En la resolución, firmada por el titular Washington Navarro, se advierte que las defensorías que estén de turno deberán arbitrar los medios necesarios para que no se resienta el servicio de la defensoría pública. En el caso del Ministerio Público Fiscal, aún no había una decisión tomada.