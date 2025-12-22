Trancas: los ladridos de los perros delataron a dos "narcos" que descartaron cinco kilos de cocaína

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 1.358, en el Paraje Molle Yaco, donde los efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán” notaron algo extraño: los constantes y nerviosos ladridos de los perros pertenecientes a las fincas ubicadas en la parte posterior del puesto de vigilancia.