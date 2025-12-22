Secciones
LA GACETA
SociedadTecnología

Spotify desactivó cuentas de hackers que "copiaron" 86 millones de canciones para crear un archivo paralelo

El grupo "Anna's Archives" aseguró haber realizado un scraping masivo que abarca casi la totalidad de las escuchas de la plataforma. La empresa calificó el hecho como piratería, bloqueó los accesos y reforzó su seguridad.

Hace 2 Hs

Spotify confirmó este lunes que desactivó una serie de cuentas pertenecientes a un grupo de "hackers activistas" que aseguró haber copiado millones de archivos de música y metadatos de la plataforma de streaming.

El grupo, autodenominado "Anna's Archives", declaró en una entrada de su blog que llevó a cabo un proceso conocido como scraping (raspado de datos) con el objetivo de crear un "archivo de conservación" abierto para la música. Según sus cifras, lograron copiar: 86 millones de canciones, lo que representa más del 99,6% de las "escuchas" totales de Spotify, y metadatos de 256 millones de canciones (equivalente al 99,9% de todo el catálogo de la plataforma).

La respuesta de Spotify: "Scraping ilegal"

Ante la magnitud del anuncio, el gigante sueco del audio actuó de inmediato. "Spotify identificó y desactivó las cuentas de usuarios maliciosos que se dedicaban al scraping ilegal", indicó la empresa en un comunicado.

La compañía enfatizó su postura de tolerancia cero hacia estas prácticas: "Desde el primer día, hemos apoyado a la comunidad de artistas contra la piratería y estamos trabajando activamente con nuestros socios del sector para proteger a los creadores y defender sus derechos".

Asimismo, informaron que se han implementado nuevas medidas de seguridad diseñadas específicamente para bloquear este tipo de ataques contra los derechos de autor y que se encuentran vigilando activamente cualquier comportamiento sospechoso.

Sin riesgo para los usuarios

La violación de seguridad no tiene ningún impacto en los usuarios de Spotify ni compromete sus datos personales.

La implicancia del ataque es principalmente teórica y legal: aunque con esa información alguien podría intentar crear su propio archivo musical gratuito, en la práctica cualquier iniciativa de ese tipo sería rápidamente perseguida y dada de baja por los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

Temas Spotify
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida
1

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”
2

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”
3

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

Hollywood llora al actor James Ransone
5

Hollywood llora al actor James Ransone

La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario
6

La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario

Más Noticias
Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Atención, conductores: quedó inhabilitada una ruta del este tucumano tras las intensas lluvias

Atención, conductores: quedó inhabilitada una ruta del este tucumano tras las intensas lluvias

Qué es la apendicitis con peritonitis y quiénes tienen más riesgo de padecerla

Qué es la apendicitis con peritonitis y quiénes tienen más riesgo de padecerla

¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de IT?

¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de "IT"?

Compras de Navidad: cómo atenderán los comercios en Tucumán durante el 22, 23 y 24 de diciembre

Compras de Navidad: cómo atenderán los comercios en Tucumán durante el 22, 23 y 24 de diciembre

Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

Comentarios