Spotify desactivó cuentas de hackers que "copiaron" 86 millones de canciones para crear un archivo paralelo

Spotify confirmó este lunes que desactivó una serie de cuentas pertenecientes a un grupo de "hackers activistas" que aseguró haber copiado millones de archivos de música y metadatos de la plataforma de streaming.
El grupo, autodenominado "Anna's Archives", declaró en una entrada de su blog que llevó a cabo un proceso conocido como scraping (raspado de datos) con el objetivo de crear un "archivo de conservación" abierto para la música. Según sus cifras, lograron copiar: 86 millones de canciones, lo que representa más del 99,6% de las "escuchas" totales de Spotify, y metadatos de 256 millones de canciones (equivalente al 99,9% de todo el catálogo de la plataforma).
La respuesta de Spotify: "Scraping ilegal"
Ante la magnitud del anuncio, el gigante sueco del audio actuó de inmediato. "Spotify identificó y desactivó las cuentas de usuarios maliciosos que se dedicaban al scraping ilegal", indicó la empresa en un comunicado.
La compañía enfatizó su postura de tolerancia cero hacia estas prácticas: "Desde el primer día, hemos apoyado a la comunidad de artistas contra la piratería y estamos trabajando activamente con nuestros socios del sector para proteger a los creadores y defender sus derechos".
Asimismo, informaron que se han implementado nuevas medidas de seguridad diseñadas específicamente para bloquear este tipo de ataques contra los derechos de autor y que se encuentran vigilando activamente cualquier comportamiento sospechoso.
Sin riesgo para los usuarios
La violación de seguridad no tiene ningún impacto en los usuarios de Spotify ni compromete sus datos personales.
La implicancia del ataque es principalmente teórica y legal: aunque con esa información alguien podría intentar crear su propio archivo musical gratuito, en la práctica cualquier iniciativa de ese tipo sería rápidamente perseguida y dada de baja por los titulares de los derechos de propiedad intelectual.