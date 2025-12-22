Spotify desactivó cuentas de hackers que "copiaron" 86 millones de canciones para crear un archivo paralelo

El grupo, autodenominado "Anna's Archives", declaró en una entrada de su blog que llevó a cabo un proceso conocido como scraping (raspado de datos) con el objetivo de crear un "archivo de conservación" abierto para la música. Según sus cifras, lograron copiar: 86 millones de canciones, lo que representa más del 99,6% de las "escuchas" totales de Spotify, y metadatos de 256 millones de canciones (equivalente al 99,9% de todo el catálogo de la plataforma).