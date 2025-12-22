San Martín movió fichas en Ezeiza: rivales definidos y reunión de la CD con "Chiqui" Tapia

El fútbol se detuvo apenas por unas horas, pero las decisiones no. Mientras el plantel de San Martín quedó licenciado tras la práctica de este lunes y se abre un breve paréntesis por las fiestas, el club empezó a escribir las primeras líneas de la temporada que se viene. En Ezeiza, en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, el sorteo de la Primera Nacional 2026 ordenó el escenario y dejó definidos los rivales, las zonas y el largo camino que deberá recorrer el “Santo” en un torneo que volverá a ser tan exigente como extenso.
La ceremonia marcó el punto de partida formal del torneo y reunió a dirigentes, autoridades y representantes de los clubes participantes. El conjunto de Bolívar y Pellegrini estuvo presente con integrantes de su CD: el vicepresidente primero Rafael Ponce de León y el vocal Gerónimo Mirkin, quienes viajaron a Buenos Aires con una agenda cargada. El sorteo fue apenas una parte de una visita que tuvo un fuerte componente institucional y estratégico, clave para empezar a delinear el proyecto deportivo de la temporada que se viene.
Entre las gestiones realizadas, se confirmó la continuidad del vínculo con la marca Kappa, que seguirá vistiendo al club, una señal de estabilidad en un contexto donde cada detalle suma.
Además, los dirigentes mantuvieron reuniones vinculadas al mercado de pases, con el objetivo de cerrar algunos refuerzos que potencien el plantel que competirá en 2026. En paralelo, la delegación se presentó ante la mesa chica de la Primera Nacional y mantuvo contacto directo con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con quien intercambiaron conceptos institucionales y posaron con la camiseta de San Martín, en una imagen que buscó reflejar el inicio de una nueva etapa dirigencial y el fortalecimiento del vínculo con la casa madre del fútbol argentino.
El contacto no se limitó a Tapia. También hubo diálogo directo con Marcelo Achile, presidente de la categoría. En ese contexto, Gerónimo Mirkin valoró el recibimiento y dejó una reflexión que va más allá del sorteo. “Nos presentamos como nuevas autoridades y recibimos una muy buena devolución. Fue una cálida bienvenida”, aseguró Mirkin desde Ezeiza.
En ese marco, una vez conocido el grupo que integrará el “Santo”, el vocal dejó en claro la postura del club para el año próximo. “Tenemos la obligación de ser protagonistas y vamos a construir un equipo competitivo para esto”, afirmó Mirkin, con una frase que resume la ambición con la que San Martín encarará una temporada en la que el ascenso vuelve a ser el gran objetivo.
Desde lo deportivo, el sorteo ubicó a San Martín en la Zona B, un grupo numeroso y de alto voltaje competitivo.
Allí se medirá con Nueva Chicago, Atlanta, Gimnasia de Jujuy, Almagro, Chacarita, San Martín de San Juan, Temperley, Güemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez, Agropecuario, Patronato, Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Maipú, Quilmes, Colegiales, Midland y Atlético de Rafaela. Un abanico amplio, con históricos del ascenso, equipos de peso y una geografía que obligará a planificar con precisión cada traslado.
Nuevos rivales
Dentro de ese contexto, aparecen varios puntos destacados. San Martín deberá enfrentar a dos recién ascendidos, Atlético de Rafaela y Midland, rivales que llegan con el envión propio del ascenso y suelen ser incómodos en su primer año. Además, se volverá a cruzar con San Martín de San Juan, que descendió recientemente de la Liga Profesional, lo que reeditará el clásico entre homónimos y sumará un condimento especial al calendario.
En la previa, la Zona B aparece como exigente pero, quizás, menos cargada de candidatos rutilantes que la Zona A, donde estarán equipos como Colón y Godoy Cruz, dos pesos pesados que parten como protagonistas.
El formato del torneo se mantendrá respecto a 2025. Habrá dos zonas y una fecha interzonal extra como única modificación. Los líderes de cada grupo disputarán una final en estadio neutral por el primer ascenso a Primera, mientras que el segundo boleto se definirá a través del Reducido. En cuanto a los descensos, serán dos por zona: los últimos de cada grupo perderán la categoría, un detalle que obliga a sostener regularidad y concentración durante todo el año.
El debut del “Santo”
En cuanto al inicio del torneo, de manera preliminar, San Martín debutaría el 7 de febrero como local contra Patronato. En la segunda fecha visitará a Almagro y en la tercera volverá a jugar en La Ciudadela frente a Deportivo Maipú. El arranque aparece intenso, con partidos seguidos y rivales que exigirán desde el primer día.
El calendario inicial ya marca una seguidilla exigente: Temperley como visitante, Nueva Chicago en casa, el clásico ante San Martín de San Juan fuera de Tucumán y la visita a Deportivo Madryn, rival confirmado para la fecha especial interzonal.
A lo largo del torneo, el equipo que dirige Andrés Yllana deberá afrontar excursiones a Jujuy, San Juan, Santa Fe -con viajes a Paraná y Rafaela-, Santiago del Estero, Salta y Mendoza, un desafío logístico que volverá a poner a prueba la planificación física y la profundidad del plantel.
Con el sorteo consumado y el fixture sobre la mesa, San Martín empieza a transformar la expectativa en planificación concreta.
Mientras el plantel disfruta de un breve receso por las fiestas y aguarda el regreso a las prácticas programado para este viernes, el club ya conoce el camino que deberá recorrer. Rivales, viajes y formato están definidos. Ahora, el desafío pasa por terminar de armar el equipo y sostener, dentro de la cancha, la ambición por el ascenso.
Así quedó conformada la zona B
- Fecha 1: vs Patronato (L) - 7/2
- Fecha 2: vs Almagro (V) - 14/2
- Fecha 3: vs Deportivo Maipú (L) - 21/2
- Fecha 4: vs Temperley (V)
- Fecha 5: vs Nueva Chicago (L)
- Fecha 6: vs San Martín de San Juan (V)
- Fecha 7: vs Deportivo Madryn (V)
- Fecha 8: vs Chacarita Juniors (L)
- Fecha 9: vs Güemes de Santiago del Estero (V)
- Fecha 10: vs Tristán Suárez (L)
- Fecha 11: vs Agropecuario Argentino (V)
- Fecha 12: vs Atlético de Rafaela (L)
- Fecha 13: vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy (L)
- Fecha 14: vs Gimnasia y Tiro de Salta (V)
- Fecha 15: vs Atlanta (L)
- Fecha 16: vs Midland (V)
- Fecha 17: vs Quilmes (L)