San Martín movió fichas en Ezeiza: rivales definidos y reunión de la CD con "Chiqui" Tapia

El fútbol se detuvo apenas por unas horas, pero las decisiones no. Mientras el plantel de San Martín quedó licenciado tras la práctica de este lunes y se abre un breve paréntesis por las fiestas, el club empezó a escribir las primeras líneas de la temporada que se viene. En Ezeiza, en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, el sorteo de la Primera Nacional 2026 ordenó el escenario y dejó definidos los rivales, las zonas y el largo camino que deberá recorrer el “Santo” en un torneo que volverá a ser tan exigente como extenso.