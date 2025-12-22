Milei le puso fecha al fin de la inflación: cuándo se ubicaría por debajo del 1%

Las "luces amarillas" de las consultoras

No todo es optimismo en el análisis de coyuntura. La consultora EconViews, dirigida por Miguel Kiguel, encendió una alerta sobre la "inflación núcleo" (la que no contempla precios regulados ni estacionales), que en noviembre subió al 2,6%. Según el informe, es el nivel más alto desde abril y representa la primera aceleración interanual en la era Milei. Para EconViews, el ajuste del dólar desde julio explica parte de este rebote y advierten que "atrasar" el tipo de cambio sería "pan para hoy y hambre para mañana".