Milei le puso fecha al fin de la inflación: cuándo se ubicaría por debajo del 1%

La inflación, ese fenómeno que dominó la campaña electoral y se convirtió en el eje gravitante de la gestión de Javier Milei desde diciembre de 2023, parece haber entrado en una cuenta regresiva definitiva según la visión de la Casa Rosada. Aunque el Indec ya viene registrando una desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el último año, la gran incógnita sigue siendo cuándo se perforará la barrera del 1% mensual.
Para el Presidente, la respuesta es matemática y tiene fecha en el calendario: agosto de 2025.
Durante una reciente entrevista en el canal de streaming Carajo y posteriormente con el periodista Luis Majul, Milei fundamentó su pronóstico en la teoría de los "rezagos" de la política monetaria. "Nosotros creíamos que era de entre 18 y 24 meses, pero hay una tesis doctoral de un alumno de Enrique Neder (Universidad de Córdoba) que probó que los rezagos son de 26 meses", explicó el mandatario.
Bajo esta lógica, el saneamiento del Banco Central finalizado a mediados de 2024 comenzaría a dar sus frutos más dulces dos años y dos meses después. "Para la mitad del año que viene o agosto, la inflación seguro va a empezar con cero", sentenció. Milei insistió en que la cantidad de dinero es el "ancla nominal" y que el tipo de cambio debe seguir esa lógica monetaria, recordando que la estabilidad solo fue regla en Argentina durante la convertibilidad.
Qué proyecta el mercado: ¿Optimismo o cautela?
Para medir la credibilidad de estas metas, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central funciona como un termómetro clave. Los datos de noviembre muestran que los especialistas coinciden en la tendencia a la baja:
- Diciembre 2024: Sería el último mes por encima del 2%.
- Enero 2025: El IPC se ubicaría ya por debajo de ese umbral.
- Mayo 2025: Se alcanzaría un valor del 1,5%.
Sin embargo, el mercado mantiene una dosis de reserva. Aunque no hay datos específicos para agosto, el REM proyecta una inflación total para 2026 del 19,6%. Esto arroja un promedio mensual superior al 1%, lo que sugiere que, si bien el IPC podría tocar el "cero" en meses puntuales de la segunda mitad de 2025 como dice Milei, el mercado aún no está convencido de que esa cifra se mantenga estable a largo plazo.
Las "luces amarillas" de las consultoras
No todo es optimismo en el análisis de coyuntura. La consultora EconViews, dirigida por Miguel Kiguel, encendió una alerta sobre la "inflación núcleo" (la que no contempla precios regulados ni estacionales), que en noviembre subió al 2,6%. Según el informe, es el nivel más alto desde abril y representa la primera aceleración interanual en la era Milei. Para EconViews, el ajuste del dólar desde julio explica parte de este rebote y advierten que "atrasar" el tipo de cambio sería "pan para hoy y hambre para mañana".
En sintonía, Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, puso el foco en el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM). Aunque el dato general fue de 1,6% en noviembre, los productos manufacturados subieron un 2,3% y la energía eléctrica un 1,5%.
"Las señales son mixtas", advierte el analista, señalando que estos costos de producción mantienen una inercia que podría empujar al IPC general nuevamente por encima del 2%, alejándolo momentáneamente del objetivo de "inflación cero" que el Presidente espera ver en los carteles de los supermercados para agosto próximo, consignó Infobae.