Villa 9 de Julio: cumplía arresto domiciliario y le secuestraron drogas listas para la venta

Se trata de una mujer de 29 años; la Policía le secuestró cocaína fraccionada, dinero en efectivo y celulares.

Hace 43 Min

Una mujer de 29 años, que cumplía arresto domiciliario, fue detenida en Villa 9 de Julio luego de que un allanamiento policial revelara que tenía en su poder cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo y elementos utilizados para el narcomenudeo.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Dirección Drogas Peligrosas Capital, por orden del juez Guido Buldurini, y estuvo supervisado por el comisario Miguel Castillo. El operativo se concretó pasadas las 14 del domingo en una vivienda ubicada en la primera cuadra de calle Raúl Colombres.

Durante la requisa, los investigadores hallaron 15 ravioles de cocaína, un envoltorio con aproximadamente 20 gramos de la misma sustancia sin fraccionar y diversos elementos empleados para el corte y la comercialización de estupefacientes.

Además, los efectivos secuestraron la suma de 500 mil pesos en efectivo y cinco teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Justicia para el avance de la causa.

La principal investigada fue detenida en el lugar, pese a que ya se encontraba cumpliendo arresto domiciliario con tobillera electrónica en el marco de una causa anterior por un delito de características similares. La situación procesal de la mujer será evaluada por la Justicia en las próximas horas.

