Navidad en modo tucumano: compras medidas, mesas compartidas y mucha fe

En su casa ya está todo organizado. “Nos juntamos con mis hijos. Cada uno lleva algo, ya está repartido”. El menú será sencillo: pollo al horno y mesa adentro, por si llueve. Pero el deseo va por otro lado. “Este año fue complicado. Mi hijo se quedó sin trabajo. Lo que uno pide es que esté bien, que haya salud y algo para poner en la mesa. Eso es lo más importante”.