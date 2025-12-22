“Milei vende una ficción apoyada en los fracasos de otros gobiernos”, criticó Ariel Osatinsky

En diálogo con LA GACETA, Osatinsky analizó lo ocurrido en el Congreso con la aprobación general del presupuesto y la imposibilidad del oficialismo de derogar la ley de financiamiento universitario. “Es un presupuesto de ajuste que va a seguir generando deterioro salarial, más pobreza, precarización y despidos”, afirmó, y recordó que durante la actual gestión “más de medio millón de personas perdieron su empleo” entre el sector público y privado, además del cierre de “miles y miles de empresas”.