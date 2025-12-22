“Milei vende una ficción apoyada en los fracasos de otros gobiernos”, criticó Ariel Osatinsky

El secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt), Ariel Osatinsky, lanzó este lunes duras críticas al gobierno nacional al sostener que el presidente Javier Milei “construye una ficción” política y económica “aprovechándose de los fracasos de gestiones anteriores”, mientras profundiza un programa de ajuste que, según advirtió, agrava la precarización, la pobreza y la pérdida del poder adquisitivo.
En diálogo con LA GACETA, Osatinsky analizó lo ocurrido en el Congreso con la aprobación general del presupuesto y la imposibilidad del oficialismo de derogar la ley de financiamiento universitario. “Es un presupuesto de ajuste que va a seguir generando deterioro salarial, más pobreza, precarización y despidos”, afirmó, y recordó que durante la actual gestión “más de medio millón de personas perdieron su empleo” entre el sector público y privado, además del cierre de “miles y miles de empresas”.
El dirigente gremial advirtió que el malestar social “se va a canalizar en luchas” a partir del próximo ciclo lectivo. “El gobierno ya informó por decreto que para 2026 habrá aumentos del 1% mensual, una pauta que nos mata de hambre”, señaló. En ese sentido, contrastó esa política con las “ganancias millonarias” obtenidas por los grupos económicos concentrados y el sector financiero, y subrayó la brecha entre salarios y tarifas: “Estamos muy por detrás del aumento del costo de vida real”.
Osatinsky también cuestionó el avance de la reforma laboral, al señalar que reedita recetas de los años 90. “Prometen generar empleo y combatir la informalidad, pero lo único que creció entonces fue la desocupación y el trabajo informal. El objetivo real es bajar costos laborales para beneficiar a los empresarios”, sostuvo.
Consultado sobre el respaldo electoral que aún conserva el oficialismo, consideró que existe “confusión en un sector de la sociedad” y que el gobierno “vende una ficción que no va a suceder”. “Hablan de bajar la pobreza, pero la canasta básica está subvaluada; los servicios públicos casi no pesan en su medición. Si se mira el costo de vida real, la precarización y los problemas de empleo se agravaron”, remarcó.
En el plano local, Osatinsky se refirió al vínculo con las autoridades de la UNT y aseguró que, pese a las medidas de fuerza, los docentes hicieron “un enorme esfuerzo” para sostener el proceso de enseñanza y cerrar el ciclo lectivo. No obstante, reclamó una paritaria más regular y planteó preocupación por la situación de la obra social universitaria (ASUNT).
“Hubo aumentos de más del 150% en planes de salud frente a salarios que suben 1% mensual. Hay docentes con dedicación simple o semiexclusiva que destinan entre el 20% y el 30% de sus ingresos a la obra social”, detalló. Además, cuestionó cambios administrativos recientes, como la exigencia de renovar mensualmente recetas para pacientes crónicos, lo que consideró “más trabas y obstáculos” en un contexto de salarios y condiciones de trabajo deterioradas.
Finalmente, Osatinsky anticipó que las expectativas que aún persisten “se van a desencantar”, al tiempo que alertó que el modelo económico beneficia a sectores exportadores concentrados -minería, litio, commodities- “que no generan empleo” y cuyo crecimiento “no mejora la vida del conjunto de la sociedad”.