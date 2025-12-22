Secciones
Se publicó el último ranking FIFA del año: en qué puesto quedó Argentina

La actualización de diciembre dejó a la Scaloneta como escolta de España y confirmó su cierre de 2025 entre las potencias del fútbol mundial. Además, Jordania protagonizó un importante ascenso.

SIN MODIFICACIONES. La Selección argentina cerró el 2025 en el segundo puesto del ranking FIFA, apenas por detrás de España.
Hace 10 Min

La Selección Argentina terminó el 2025 confirmando su peso en el plano internacional. El último ranking FIFA del año la ubicó nuevamente en la segunda posición, apenas por detrás de España. La clasificación reúne los resultados de eliminatorias, amistosos y distintos compromisos oficiales disputados en los últimos meses, y refleja el sólido cierre de temporada del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Argentina aparece con 1873.33 puntos, cifra que sostiene a la Albiceleste entre las grandes potencias del fútbol mundial y la deja bien perfilada rumbo al Mundial 2026. España lidera el ranking con 1877.18 unidades, mientras que Francia completa el podio con 1870 puntos.

No hubo variaciones en los primeros diez puestos de la tabla: Inglaterra quedó cuarta (1834.12), Brasil quinta (1760.46), Portugal sexta (1760.38), Países Bajos séptimos (1756.27), Bélgica octava (1730.71), Alemania novena (1724.15) y Croacia décima (1716.88).

El Top 5 del Ranking FIFA

1. España - 1877.18 puntos

2. Argentina - 1873.33 puntos

3. Francia - 1870.00

4. Inglaterra - 1834.12

5. Brasil - 1760.46

Más allá de la pelea entre las potencias, el nuevo ordenamiento dejó espacio para una de las grandes noticias del cierre del año: el avance de Jordania. Tras lograr su histórico pase al Mundial 2026, en lo que será su debut absoluto en la competencia, escaló hasta el puesto 66 del ranking internacional, alcanzando su mejor ubicación en mucho tiempo.

La actualización también registró que solo tres selecciones crecieron más de un lugar: además de Jordania, Vietnam subió al puesto 107 (+3) y Singapur trepó al 148 (+3).

El ranking de diciembre confirma el panorama con el que se cerró el año para Argentina: un equipo competitivo, con regularidad en los resultados y situado entre los favoritos para llegar con ambiciones firmes al gran objetivo del próximo ciclo mundialista.

