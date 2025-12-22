¿Quién es el famoso que compró la mansión de Brad Pitt y cuánto pagó por ella?

El actor Austin Butler adquirió la emblemática mansiónde Brad Pitt, ubicada en el exclusivo barrio de Los Feliz, en Los Ángeles. La operación inmobiliaria se concretó por una suma superior a los U$S 5 millones, permitiendo que la propiedad cambie de manos entre estas dos figuras de la industria cinematográfica.
La residencia, perteneciente a Pitt desde 2023, fue noticia recientemente debido a un robo ocurrido en julio pasado. Durante el incidente, Brad Pitt se encontraba ausente por motivos laborales, ya que cumplía con una gira promocional de su película F1, lo cual dejó la vivienda vacía en el momento del suceso mediático.
La historia de la casa que Brad Pitt puso en venta y ahora pertenecerá a Austin Butler
En 2023, Brad Pitt adquirió esta propiedad de 1960 por un valor de 5.5 millones de dólares. La vivienda destaca en el mercado de Los Ángeles por sus tres dormitorios, dos baños y sus impresionantes vistas panorámicas de la ciudad, elementos que le otorgan un carácter icónico y un gran atractivo visual.
Antes de pertenecer al actor, la residencia pasó por las manos de Aileen Getty, quien en 2019 la compró a James Valentine, el guitarrista de Maroon 5. Según informó una fuente a TMZ, la intención de Pitt de desprenderse del inmueble era previa al reciente allanamiento, descartando que el robo fuera el motivo principal de la venta.
Cómo es la mansión que pertenecia a Brad Pitt
La vivienda se distingue por un diseño de líneas rectas y estructura de acero, con ambientes integrados en una planta de 200 metros cuadrados. El espacio principal ofrece una chimenea acogedora y una terraza con vistas panorámicas, mientras que los techos con vigas y las alfombras azul cobalto en los tres dormitorios aportan detalles distintivos a su estilo contemporáneo.
Construida en 1960 sobre una colina, la mansión permite una visión de 360° de la ciudad a través de sus amplios ventanales. Entre sus comodidades exteriores e interiores destacan una piscina al aire libre, un sauna y una cocina de estilo minimalista con gran capacidad de almacenamiento, todo bajo una sobria arquitectura en forma de L.