Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

¿Quién es el famoso que compró la mansión de Brad Pitt y cuánto pagó por ella?

La operación inmobiliaria se concretó por una suma superior a los U$S 5 millones, permitiendo que la propiedad cambie de manos entre estas dos figuras de la industria cinematográfica.

¿Quién es el famoso que compró la mansión de Brad Pitt y cuánto pagó por ella? Mansión de Brad Pitt
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

El actor Austin Butler adquirió la emblemática mansiónde Brad Pitt, ubicada en el exclusivo barrio de Los Feliz, en Los Ángeles. La operación inmobiliaria se concretó por una suma superior a los U$S 5 millones, permitiendo que la propiedad cambie de manos entre estas dos figuras de la industria cinematográfica.

Así es la mansión de Justin Bieber en California: detalles del palacio moderno con paredes de cristal

Así es la mansión de Justin Bieber en California: detalles del palacio moderno con paredes de cristal

La residencia, perteneciente a Pitt desde 2023, fue noticia recientemente debido a un robo ocurrido en julio pasado. Durante el incidente, Brad Pitt se encontraba ausente por motivos laborales, ya que cumplía con una gira promocional de su película F1, lo cual dejó la vivienda vacía en el momento del suceso mediático.

¿Quién es el famoso que compró la mansión de Brad Pitt y cuánto pagó por ella? Mansión de Brad Pitt

La historia de la casa que Brad Pitt puso en venta y ahora pertenecerá a Austin Butler

En 2023, Brad Pitt adquirió esta propiedad de 1960 por un valor de 5.5 millones de dólares. La vivienda destaca en el mercado de Los Ángeles por sus tres dormitorios, dos baños y sus impresionantes vistas panorámicas de la ciudad, elementos que le otorgan un carácter icónico y un gran atractivo visual.

Antes de pertenecer al actor, la residencia pasó por las manos de Aileen Getty, quien en 2019 la compró a James Valentine, el guitarrista de Maroon 5. Según informó una fuente a TMZ, la intención de Pitt de desprenderse del inmueble era previa al reciente allanamiento, descartando que el robo fuera el motivo principal de la venta.

Cómo es la mansión que pertenecia a Brad Pitt

La vivienda se distingue por un diseño de líneas rectas y estructura de acero, con ambientes integrados en una planta de 200 metros cuadrados. El espacio principal ofrece una chimenea acogedora y una terraza con vistas panorámicas, mientras que los techos con vigas y las alfombras azul cobalto en los tres dormitorios aportan detalles distintivos a su estilo contemporáneo.

¿Quién es el famoso que compró la mansión de Brad Pitt y cuánto pagó por ella?

Construida en 1960 sobre una colina, la mansión permite una visión de 360° de la ciudad a través de sus amplios ventanales. Entre sus comodidades exteriores e interiores destacan una piscina al aire libre, un sauna y una cocina de estilo minimalista con gran capacidad de almacenamiento, todo bajo una sobria arquitectura en forma de L.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El ático más lujoso de Nueva York: cómo es el excéntrico piso que alquila Bad Bunny

El ático más lujoso de Nueva York: cómo es el excéntrico piso que alquila Bad Bunny

Lo más popular
Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida
1

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”
2

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”
3

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

Hollywood llora al actor James Ransone
5

Hollywood llora al actor James Ransone

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot
6

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

Más Noticias
Chano reveló cómo era trabajar con Damián Betular antes de ser famosos

Chano reveló cómo era trabajar con Damián Betular antes de ser famosos

Qué es la apendicitis con peritonitis y quiénes tienen más riesgo de padecerla

Qué es la apendicitis con peritonitis y quiénes tienen más riesgo de padecerla

¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de IT?

¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de "IT"?

El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Comentarios