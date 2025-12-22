Belgrano de Córdoba jugará la Libertadores femenina

El fútbol cordobés, y más precisamente Belgrano, sigue de fiesta. Tras la consagración en cuarta división en inferiores (que clasificó a la Libertadores Sub-20), el club de Barrio Alberdi consiguió otra hazaña: se quedó con la Superfinal del fútbol femenino, al vencer a Newell’s.
En esta final estaba en juego más que una copa. La Copa Libertadores femenina tiene un formato con pocos participantes, y por ranking Conmebol, a Argentina le corresponde solo una plaza. Por eso, los dos equipos campeones del año debían definir mano a mano ese cupo.
En el estadio de Sportivo Belgrano, en San Francisco, las “Celestes” y las “Leprosas” igualaron sin goles y tuvieron que dirimir el título desde los doce pasos. Aquí se agigantó la figura de Agustina Sánchez, la arquera de Belgrano, que contuvo dos remates y anotó el suyo para desatar el festejo.
Las de Barrio Alberdi jugarán el máximo certamen del ámbito sudamericano por primera vez en su historia. Igualmente, deberán intentar mantener el rendimiento, ya que la competencia será recién en octubre.
Un largo camino para llegar al plano internacional
La historia de Belgrano en el fútbol femenino no fue fácil. Las Celestes dominaron la Liga Cordobesa con mano de hierro la década pasada, ganando todos los torneos desde 2012 hasta 2020, acumulando un invicto de más de 100 partidos, y perdiendo solo dos encuentros en ocho años. Por ese motivo buscaron elevar la vara.
En 2021 fueron el primer club del interior afiliado a AFA en la rama femenina, comenzando en la Primera C del ente nacional. El ascenso fue vertiginoso: en su primer año ganaron la Tercera División y en la temporada siguiente ascendieron a Primera. En 2023, en el segundo torneo, lograron el subcampeonato. Con el título logrado la semana pasada y la clasificación de ayer, Belgrano reafirma que no tiene techo. ¿Podrá replicar el dominio que tuvo en Córdoba, esta vez a nivel nacional?