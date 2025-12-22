Belgrano de Córdoba jugará la Libertadores femenina

En 2021 fueron el primer club del interior afiliado a AFA en la rama femenina, comenzando en la Primera C del ente nacional. El ascenso fue vertiginoso: en su primer año ganaron la Tercera División y en la temporada siguiente ascendieron a Primera. En 2023, en el segundo torneo, lograron el subcampeonato. Con el título logrado la semana pasada y la clasificación de ayer, Belgrano reafirma que no tiene techo. ¿Podrá replicar el dominio que tuvo en Córdoba, esta vez a nivel nacional?