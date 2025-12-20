Shock en el automovilismo: un piloto del Dakar lucha por su vida tras un accidente en Mendoza

El automovilismo argentino quedó en vilo tras el grave accidente que sufrió Juan Cruz Yacopini en el dique El Carrizal, Mendoza. El piloto de Toyota Gazoo Racing, que se preparaba para el Rally Dakar 2026, se arrojó al agua desde una lancha sin advertir la poca profundidad y golpeó su cabeza contra el fondo, quedando inconsciente.
El rescate fue inmediato: sus amigos lo sacaron del agua y advirtieron un traumatismo craneal severo.
En el traslado, una ambulancia que interceptó el vehículo sobre la Ruta 62 detectó que Yacopini había entrado en paro cardiorrespiratorio y aplicó maniobras de reanimación.
¿Dónde fue internado Yacopini?
Ingresó al Hospital Perrupato, donde se le diagnosticó politraumatismo grave y shock medular, con compromiso neurológico. Luego fue derivado a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado.
El accidente se produjo en uno de los mejores momentos deportivos del piloto, recientemente confirmado para el Dakar y campeón de la Copa Mundial de Bajas de la FIA. A los 26 años, Yacopini es considerado una de las grandes promesas del rally argentino.