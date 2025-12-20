Shock en el automovilismo: un piloto del Dakar lucha por su vida tras un accidente en Mendoza

El automovilismo argentino quedó en vilo tras el grave accidente que sufrió Juan Cruz Yacopini en el dique El Carrizal, Mendoza. El piloto de Toyota Gazoo Racing, que se preparaba para el Rally Dakar 2026, se arrojó al agua desde una lancha sin advertir la poca profundidad y golpeó su cabeza contra el fondo, quedando inconsciente.