Secciones
DeportesMotores

Shock en el automovilismo: un piloto del Dakar lucha por su vida tras un accidente en Mendoza

El piloto de 26 años quedó internado en terapia intensiva tras golpearse la cabeza en el dique El Carrizal; sufrió politraumatismos y shock medular.

Shock en el automovilismo: un piloto del Dakar lucha por su vida tras un accidente en Mendoza
Hace 1 Hs

El automovilismo argentino quedó en vilo tras el grave accidente que sufrió Juan Cruz Yacopini en el dique El Carrizal, Mendoza. El piloto de Toyota Gazoo Racing, que se preparaba para el Rally Dakar 2026, se arrojó al agua desde una lancha sin advertir la poca profundidad y golpeó su cabeza contra el fondo, quedando inconsciente.

El rescate fue inmediato: sus amigos lo sacaron del agua y advirtieron un traumatismo craneal severo. 

En el traslado, una ambulancia que interceptó el vehículo sobre la Ruta 62 detectó que Yacopini había entrado en paro cardiorrespiratorio y aplicó maniobras de reanimación.

¿Dónde fue internado Yacopini?

Ingresó al Hospital Perrupato, donde se le diagnosticó politraumatismo grave y shock medular, con compromiso neurológico. Luego fue derivado a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

El accidente se produjo en uno de los mejores momentos deportivos del piloto, recientemente confirmado para el Dakar y campeón de la Copa Mundial de Bajas de la FIA. A los 26 años, Yacopini es considerado una de las grandes promesas del rally argentino.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece
1

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio
2

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica
3

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina, dijo Horacio Marín, CEO de YPF
4

"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección
5

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín
6

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Más Noticias
Es totalmente mentira: la delegada de Atlético Tucumán desmintió deudas con los empleados

"Es totalmente mentira": la delegada de Atlético Tucumán desmintió deudas con los empleados

Doble turno y presión alta: Colace define la identidad de Atlético Tucumán antes de Navidad

Doble turno y presión alta: Colace define la identidad de Atlético Tucumán antes de Navidad

Catherine Fulop lamentó la tajante decisión que habría tomado Gabriela Sabatini con su familia

Catherine Fulop lamentó la tajante decisión que habría tomado Gabriela Sabatini con su familia

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Comentarios