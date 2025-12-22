Los tés o infusiones son usados desde tiempos milenarios para una gran diversidad de funciones y para contribuir a combatir una gran cantidad de enfermedades.
Esto es debido a que existen un sin número de hierbas con grandes propiedades para la salud y a que muchas veces, beberlas en agua caliente, ayuda a liberar las sustancias benéficas y potencializar sus efectos.
Y es justo la propiedad de ayudar a perder peso uno de los usos más generalizados de los tés, debido a que existen varias plantas y hierbas que pueden favorecer el lograr este objetivo si se combina con una dieta saludable y ejercicio regular.
Si bien existen varios métodos para usar los tés para lograr este efecto, hoy te hablamos sobre la opción de un té que te ayudará a quemar grasa mientras duermes, lo cuál, a su vez, contribuirá a lograr tu objetivo de llegar a un peso saludable.
¿Cuál es el té que nos ayuda a quemar grasa mientras dormimos?
Si a vos también te suena atractiva la idea de que tu cuerpo trabaje para quemar esa grasa extra, literalmente mientras descansas en la comodidad de tu cama, aquí te contamos que la infusión que tiene este efecto en el organismo es el famoso té de canela.
Si bien esta bebida es conocida por sus múltiples beneficios para la salud, este es uno de esos que quizá desconocías.
La propiedad de este té de ayudar al cuerpo a quemar grasa mientras te encuentras en reposo se debe a que la canela es una especie con importantes propiedades termogénicas.
Esto significa que la canela tiene la propiedad de acelerar el metabolismo, de acuerdo con información del Instituto Politécnico Nacional.
Las cualidades termogénicas y metabólicas del té de canela, ayudan a activar los mecanismos que el cuerpo posee para remover la grasa almacenada, lo que hace que las personas puedan sudar más y quemar más calorías.
Para que se entienda mejor, existen suplementos a la venta se promocionan como termogénicos, es decir, prometen tener este mismo efecto en el organismo, sin embargo, la canela es un termogénico natural que puedes consumir en cualquier momento.
Por su parte, para que este té ayude a quemar la grasa mientras duermes es importante que lo bebas aproximadamente media hora antes de acostarte para que sus activos comiencen a trabajar mientras estas en reposo, brindando algo similar a un efecto sauna pero dentro de tu cuerpo.
De acuerdo con un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, este beneficio de la canela se debe a la gran cantidad de compuestos activos que estimulan la disminución de adipocitos en el organismo.
Entre estos compuestos se encuentran el ácido protocatecúico, las catequina, ácido clorogénico, esculetina, entre otros, los cuales inducen la disminución de la grasa marrón, la cuál está asociada a un mayor peso en las personas.