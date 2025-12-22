Secciones
SociedadActualidad

Masones argentinos: los 10 datos más impactantes sobre la sociedad secreta que integraron nuestros próceres

Descubrí las conexiones con presidentes, clubes de fútbol icónicos, y su impacto en la arquitectura, la educación y la cultura.

Masones argentinos: los 10 datos más impactantes sobre la sociedad secreta que integraron nuestros próceres
Hace 2 Hs

Siempre envuelta en un halo de misterio y secretismo, la masonería fue parte fundamental de la historia argentina, con sus símbolos, rituales y personajes ilustres que dejaron una profunda huella en la construcción del país. 

En esta nota, nos sumergiremos en las curiosidades más fascinantes que delinean la historia y los misterios de la masonería en Argentina, desentrañando las conexiones con presidentes, clubes de fútbol icónicos, y revelando su impacto en la arquitectura y la cultura. 

Presidentes en las Logias: los mandatarios masónicos de Argentina

La presencia de presidentes argentinos en las logias masónicas fue una constante a lo largo de la historia. Desde José de San Martín hasta los días contemporáneos, varios líderes fueron parte activa de la masonería, destacando la influencia de esta sociedad en la esfera política del país.

Vicente López y Planes, autor del himno nacional argentino, fue un reconocido masón. También figuras como Justo José de Urquiza, Hipólito Yrigoyen y Bartolomé Mitre fueron miembros de esta misteriosa orden. Incluso durante los gobiernos de Perón, se especula con la presencia de ministros masones en sus administraciones.

La iniciación y la lucha contra los mitos oscuros 

A pesar de sus contribuciones a la historia, la masonería estuvo envuelta en mitos y leyendas, alimentados por la tenebrosa simbología que la caracteriza. 

La vinculación con el culto a Lucifer generó sospechas y desconfianza, incluso durante la dictadura argentina. Sin embargo, su influencia persistió a lo largo del tiempo.

La masonería se rige por ritos de iniciación, ceremonias que se llevan a cabo en sus templos. El hermetismo y la simbología son fundamentales en estas tenidas, donde se discuten temas reservados a los miembros. 

La Constitución Nacional es presentada como símbolo de respeto y recordatorio de que la masonería acata las leyes del país.

Ingreso abierto a todos

Contrario a la percepción común, la masonería sostiene que cualquiera puede ser masón, independientemente de su profesión, edad o creencias religiosas. 

Aunque en sus inicios solo admitían hombres, en 1997 se fundó la primera logia femenina en Argentina, atrayendo a un número creciente de mujeres interesadas en el perfeccionamiento interior y el progreso.

Masones argentinos: los 10 datos más impactantes sobre la sociedad secreta que integraron nuestros próceres

La masonería en la educación Argentina

La masonería dejó una huella indeleble en la educación argentina. 

La Ley 1420 de Educación Laica, Gratuita y Obligatoria, fue promovida por los masones en 1884. 

Personajes como Sarmiento, defensor de la educación, renunció a la presidencia de la masonería para asumir la presidencia de Argentina.

El enigma peronista: entre la especulación y la masonería

La relación entre Juan Domingo Perón y la masonería fue objeto de especulación y misterio. Aunque no hay confirmación definitiva de su membresía, algunos indicios sugieren que Perón pudo haber mantenido vínculos con la orden masónica. Durante sus tres gobiernos, se dice que tuvo ministros masones, y se rumorea que incluso podría haber fallecido con el grado de maestro masón.

Zenón Pereyra: un pueblo marcado por la masonería

El pueblo de Zenón Pereyra, fundado por un terrateniente y masón, es un claro ejemplo de la influencia masónica en la arquitectura y simbología urbana. 

Calles numeradas en función de los grados masónicos y edificaciones llenas de símbolos revelan la profunda conexión de la masonería con la identidad de la localidad.

La masonería y el poder político

Si bien la masonería siempre ha sido vinculada al poder político, los masones insisten en su carácter filantrópico, filosófico y progresista. 

Influyendo en diversos aspectos sociales, abogaron por leyes como el divorcio y se han opuesto a la enseñanza religiosa en escuelas públicas.

Los símbolos en el deporte: River-Boca

La rivalidad entre Boca Juniors y River Plate va más allá de los límites del campo de juego. La masonería dejó su huella en ambos equipos.

En el caso de River Plate, la banda roja que adorna su camiseta tiene una conexión simbólica con la masonería. La banda se inspira en la simbología masónica, agregando un intrigante elemento masónico a uno de los clubes más laureados de Argentina. Además, Antonio Vespucio Liberti, expresidente de River y masón, dejó su legado, siendo el estadio del club bautizado con su nombre.

En el otro lado de la rivalidad, en Boca Juniors, se destaca la figura de Carlos Wilson, un jugador masón que alcanzó el grado 33, el más alto dentro de la masonería. Aunque no fue una estrella en el campo, su presencia masónica agrega un matiz único a la historia de Boca.

Masones argentinos: los 10 datos más impactantes sobre la sociedad secreta que integraron nuestros próceres

Figuras ilustres entre los Hermanos: la masonería y sus personajes célebres

En el tapiz de la masonería argentina, se entrelazan los destinos de figuras ilustres que dejaron una impronta perdurable en la historia del país. Desde el ferviente patriota José de San Martín, cuya espada libertadora también se alzó en las logias masónicas, hasta el visionario urbanista Carlos Thays, la masonería sirvió como un crisol de mente brillante y espíritu progresista.

Otros personajes célebres que compartieron la hermandad masónica incluyen a Juan Bautista Alberdi, artífice de la Constitución Nacional; José Hernández, la pluma detrás del Martín Fierro; y Leandro Alem, un destacado líder político.

La masonería en el urbanismo

Una curiosidad única se revela en la ciudad de La Plata, donde la masonería ha dejado su impronta en la planificación urbana. Los símbolos masónicos, como triángulos y diagonales, se entrelazan en la cuadrícula de la ciudad, revelando una conexión directa con las logias

 

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una ciudad sudamericana se estableció como la más accesible del mundo para vivir

Una ciudad sudamericana se estableció como la más accesible del mundo para vivir

¿Quiénes trabajan en Navidad?: cómo son los descansos alrededor del mundo y cuál es el caso de Argentina

¿Quiénes trabajan en Navidad?: cómo son los descansos alrededor del mundo y cuál es el caso de Argentina

Viajar en auto a Brasil: qué hacer si te infraccionan y cómo pagarlas

Viajar en auto a Brasil: qué hacer si te infraccionan y cómo pagarlas

Qué es el zifio, uno de los animales más raros del planeta, que tuvo un triste final en la costa argentina

Qué es el zifio, uno de los animales más raros del planeta, que tuvo un triste final en la costa argentina

Tres tendencias en moda sencillas que debés probar en 2026

Tres tendencias en moda sencillas que debés probar en 2026

Lo más popular
Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”
1

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”
2

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

Hollywood llora al actor James Ransone
3

Hollywood llora al actor James Ransone

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida
4

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot
5

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

Más Noticias
¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de IT?

¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de "IT"?

El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

Compras de Navidad: cómo atenderán los comercios en Tucumán durante el 22, 23 y 24 de diciembre

Compras de Navidad: cómo atenderán los comercios en Tucumán durante el 22, 23 y 24 de diciembre

Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Comentarios