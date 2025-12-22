Masones argentinos: los 10 datos más impactantes sobre la sociedad secreta que integraron nuestros próceres

En el caso de River Plate, la banda roja que adorna su camiseta tiene una conexión simbólica con la masonería. La banda se inspira en la simbología masónica, agregando un intrigante elemento masónico a uno de los clubes más laureados de Argentina. Además, Antonio Vespucio Liberti, expresidente de River y masón, dejó su legado, siendo el estadio del club bautizado con su nombre.