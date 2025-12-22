Masones argentinos: los 10 datos más impactantes sobre la sociedad secreta que integraron nuestros próceres

Siempre envuelta en un halo de misterio y secretismo, la masonería fue parte fundamental de la historia argentina, con sus símbolos, rituales y personajes ilustres que dejaron una profunda huella en la construcción del país.
En esta nota, nos sumergiremos en las curiosidades más fascinantes que delinean la historia y los misterios de la masonería en Argentina, desentrañando las conexiones con presidentes, clubes de fútbol icónicos, y revelando su impacto en la arquitectura y la cultura.
Presidentes en las Logias: los mandatarios masónicos de Argentina
La presencia de presidentes argentinos en las logias masónicas fue una constante a lo largo de la historia. Desde José de San Martín hasta los días contemporáneos, varios líderes fueron parte activa de la masonería, destacando la influencia de esta sociedad en la esfera política del país.
Vicente López y Planes, autor del himno nacional argentino, fue un reconocido masón. También figuras como Justo José de Urquiza, Hipólito Yrigoyen y Bartolomé Mitre fueron miembros de esta misteriosa orden. Incluso durante los gobiernos de Perón, se especula con la presencia de ministros masones en sus administraciones.
La iniciación y la lucha contra los mitos oscuros
A pesar de sus contribuciones a la historia, la masonería estuvo envuelta en mitos y leyendas, alimentados por la tenebrosa simbología que la caracteriza.
La vinculación con el culto a Lucifer generó sospechas y desconfianza, incluso durante la dictadura argentina. Sin embargo, su influencia persistió a lo largo del tiempo.
La masonería se rige por ritos de iniciación, ceremonias que se llevan a cabo en sus templos. El hermetismo y la simbología son fundamentales en estas tenidas, donde se discuten temas reservados a los miembros.
La Constitución Nacional es presentada como símbolo de respeto y recordatorio de que la masonería acata las leyes del país.
Ingreso abierto a todos
Contrario a la percepción común, la masonería sostiene que cualquiera puede ser masón, independientemente de su profesión, edad o creencias religiosas.
Aunque en sus inicios solo admitían hombres, en 1997 se fundó la primera logia femenina en Argentina, atrayendo a un número creciente de mujeres interesadas en el perfeccionamiento interior y el progreso.
La masonería en la educación Argentina
La masonería dejó una huella indeleble en la educación argentina.
La Ley 1420 de Educación Laica, Gratuita y Obligatoria, fue promovida por los masones en 1884.
Personajes como Sarmiento, defensor de la educación, renunció a la presidencia de la masonería para asumir la presidencia de Argentina.
El enigma peronista: entre la especulación y la masonería
La relación entre Juan Domingo Perón y la masonería fue objeto de especulación y misterio. Aunque no hay confirmación definitiva de su membresía, algunos indicios sugieren que Perón pudo haber mantenido vínculos con la orden masónica. Durante sus tres gobiernos, se dice que tuvo ministros masones, y se rumorea que incluso podría haber fallecido con el grado de maestro masón.
Zenón Pereyra: un pueblo marcado por la masonería
El pueblo de Zenón Pereyra, fundado por un terrateniente y masón, es un claro ejemplo de la influencia masónica en la arquitectura y simbología urbana.
Calles numeradas en función de los grados masónicos y edificaciones llenas de símbolos revelan la profunda conexión de la masonería con la identidad de la localidad.
La masonería y el poder político
Si bien la masonería siempre ha sido vinculada al poder político, los masones insisten en su carácter filantrópico, filosófico y progresista.
Influyendo en diversos aspectos sociales, abogaron por leyes como el divorcio y se han opuesto a la enseñanza religiosa en escuelas públicas.
Los símbolos en el deporte: River-Boca
La rivalidad entre Boca Juniors y River Plate va más allá de los límites del campo de juego. La masonería dejó su huella en ambos equipos.
En el caso de River Plate, la banda roja que adorna su camiseta tiene una conexión simbólica con la masonería. La banda se inspira en la simbología masónica, agregando un intrigante elemento masónico a uno de los clubes más laureados de Argentina. Además, Antonio Vespucio Liberti, expresidente de River y masón, dejó su legado, siendo el estadio del club bautizado con su nombre.
En el otro lado de la rivalidad, en Boca Juniors, se destaca la figura de Carlos Wilson, un jugador masón que alcanzó el grado 33, el más alto dentro de la masonería. Aunque no fue una estrella en el campo, su presencia masónica agrega un matiz único a la historia de Boca.
Figuras ilustres entre los Hermanos: la masonería y sus personajes célebres
En el tapiz de la masonería argentina, se entrelazan los destinos de figuras ilustres que dejaron una impronta perdurable en la historia del país. Desde el ferviente patriota José de San Martín, cuya espada libertadora también se alzó en las logias masónicas, hasta el visionario urbanista Carlos Thays, la masonería sirvió como un crisol de mente brillante y espíritu progresista.
Otros personajes célebres que compartieron la hermandad masónica incluyen a Juan Bautista Alberdi, artífice de la Constitución Nacional; José Hernández, la pluma detrás del Martín Fierro; y Leandro Alem, un destacado líder político.
La masonería en el urbanismo
Una curiosidad única se revela en la ciudad de La Plata, donde la masonería ha dejado su impronta en la planificación urbana. Los símbolos masónicos, como triángulos y diagonales, se entrelazan en la cuadrícula de la ciudad, revelando una conexión directa con las logias