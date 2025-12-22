Quién es María Sol Messi, la hermana del capitán que eligió el perfil bajo y se casa con un técnico del Inter de Miami

La presencia de Lionel Messi ya está confirmada. El capitán de la Selección argentina llegó a Rosario directamente desde la India para pasar las fiestas de fin de año y asistir a la boda de su hermana. Según trascendió, el "10" se reincorporará a los entrenamientos del Inter Miami recién el 7 de enero, lo que le permitirá disfrutar plenamente del evento familiar antes de retomar la actividad profesional en Florida.