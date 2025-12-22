Secciones
Quién es María Sol Messi, la hermana del capitán que eligió el perfil bajo y se casa con un técnico del Inter de Miami

La hermana del capitán argentino y el técnico del Inter Miami se casarán el 3 de enero. Un romance que nació en el barrio La Bajada y que tendrá a Lionel Messi como invitado de honor en una celebración íntima.

Hace 2 Hs

Mientras el mundo del fútbol sigue cada paso de Lionel Messi, la ciudad de Rosario se prepara para un evento que toca las fibras más íntimas del astro: el casamiento de su hermana menor, María Sol Messi. La joven diseñadora contraerá matrimonio con su pareja de años, Julián “Tuli” Arellano, el próximo 3 de enero en lo que promete ser la gran reunión familiar del verano.

Un amor con raíces en La Bajada

A diferencia de otros romances mediáticos, la historia de María Sol y "Tuli" se cocina a fuego lento desde la juventud. Ambos comparten el mismo origen: el barrio La Bajada, en la zona sur de Rosario, el rincón donde los Messi forjaron sus sueños antes de conquistar Europa.

Esa cercanía geográfica se transformó en un vínculo inquebrantable con el paso del tiempo. En sus redes sociales, aunque mantienen un perfil bajo, suelen intercambiar mensajes de afecto. "Juntos siempre es mejor", escribió recientemente Arellano, resumiendo una relación que ha sabido sortear la distancia y los cambios de vida que implica pertenecer al entorno del futbolista más grande de la historia.

Julián Arellano: Del fútbol local al éxito en Miami

Julián, conocido por todos como “Tuli”, no es un extraño en el mundo del deporte. Tras sus pasos como entrenador en la Liga Paradise de Funes con el equipo “La Bajada”, dio el salto profesional a los Estados Unidos.

Actualmente, desempeña un rol clave en la estructura del Inter Miami, donde forma parte del cuerpo técnico de la categoría Sub 19. Bajo su gestión, el equipo obtuvo importantes títulos regionales en 2023 y consolidó un alto rendimiento en la temporada 2024. Su crecimiento profesional ha corrido en paralelo a su consolidación sentimental con María Sol.

María Sol: Perfil bajo y éxito empresarial

Por su parte, María Sol Messi logró construir una identidad propia lejos de la sombra mediática de su hermano. Tras una etapa viviendo en España, regresó a Rosario para enfocarse en su faceta como empresaria.

Es la directora de “Bikinis Río”, una firma de trajes de baño que ha logrado posicionarse con envíos internacionales y que cuenta con una "embajadora" de lujo: su cuñada, Antonela Roccuzzo, quien suele lucir sus diseños. María Sol ha sido siempre el pilar silencioso de la familia en Rosario, manejando los negocios locales y manteniendo la unión del clan.

Los detalles del festejo y la presencia de Leo

La celebración tendrá lugar en el exclusivo barrio privado Kentucky, en Funes, el refugio predilecto de los Messi cuando buscan paz. A diferencia del despliegue mediático de la boda de Lionel y Antonela en 2017, este evento se perfila como una celebración guiada por la intimidad y los afectos cercanos.

La presencia de Lionel Messi ya está confirmada. El capitán de la Selección argentina llegó a Rosario directamente desde la India para pasar las fiestas de fin de año y asistir a la boda de su hermana. Según trascendió, el "10" se reincorporará a los entrenamientos del Inter Miami recién el 7 de enero, lo que le permitirá disfrutar plenamente del evento familiar antes de retomar la actividad profesional en Florida.

