Hasta qué hora circularán los colectivos el 24 de diciembre y a qué hora empezarán en Navidad

Las familias están atentas al cronograma que tendrán los servicios públicos durante esta semana y la próxima. Es que, para muchos tucumanos, los colectivos son la única alternativa –o la más conveniente– para trasladarse. Por eso, es importante saber cuál será la frecuencia o la modalidad de circulación. Autoridades de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán estuvieron en contacto con LA GACETA e informaron cómo se brindará la atención los próximos días.