Hasta qué hora circularán los colectivos el 24 de diciembre y a qué hora empezarán en Navidad

Las familias están atentas al cronograma que tendrán los servicios públicos durante esta semana y la próxima. Es que, para muchos tucumanos, los colectivos son la única alternativa –o la más conveniente– para trasladarse. Por eso, es importante saber cuál será la frecuencia o la modalidad de circulación. Autoridades de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán estuvieron en contacto con LA GACETA e informaron cómo se brindará la atención los próximos días.
José María Molina, subdirector de la Secretaría de Transporte de la Dirección General de Transporte, confirmó que tanto el miércoles 24, en la víspera de Navidad, como el jueves 25, feriado, la actividad será extraordinaria. Por ello, los tucumanos que deban usar colectivos para llegar a sus destinos deberán estar atentos a los horarios.
Cómo circularán los colectivos el 24 y 25 de diciembre
Quienes quieran llegar a destino a tiempo este miércoles tendrán que considerar tener disponibilidad suficiente para esperar en el sitio al que deban llegar. Según confirmó Molina a LA GACETA, el transporte público brindará servicio hasta las 22. Sin embargo, como es habitual, se espera que las últimas unidades dejen de circular antes y que lleguen a los garajes de las empresas a las 21.30.
También quienes quieran regresar a sus hogares después de la medianoche deberán asegurarse otro medio de transporte. Los colectivos no circularán durante la mañana del feriado de Navidad. El servicio empezará a habilitarse de a poco a partir de las 14 y habrá frecuencia reducida por el día no hábil.
El esquema del 31 de diciembre y Año Nuevo imitará al de esta semana. Según informó Molina, el 31 de diciembre el servicio se detendrá antes de las 22 y se retomará a partir de las 14 del 1 de enero.
Atención del comercio la semana de Navidad
La semana que viene la atención no será la habitual, al menos no desde el martes. El único día en que se respetarán los horarios acostumbrados de apertura de los comercios será el lunes. La atención será de 9 a 13, por la mañana y de 17.30 a 21.30 por la tarde, tal como se determinó en noviembre.
Desde el martes, sin embargo, la apertura será diferente. El 23 de diciembre el comercio tendrá un horario extendido de atención. Los vendedores de la capital brindarán servicio en horario corrido desde las 9.30 hasta las 21.30. Las horas extras deben abonarse según la Ley n.° 20.744.
El día miércoles, la víspera de la Navidad, también habrá horario de atención corrido, pero no será extendido. La actividad iniciará por la mañana a las 9 y finalizará por la tarde a las 17 para que los comerciantes puedan también preparar su Nochebuena. El jueves 25 es feriado por Navidad, por lo que se espera que los comercios no atiendan.