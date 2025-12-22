Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Hasta qué hora circularán los colectivos el 24 de diciembre y a qué hora empezarán en Navidad

El transporte público de pasajeros hará una pausa por las celebraciones de Navidad. El esquema se repetirá en Año Nuevo.

El 25 de diciembre y 1 de enero los colectivos circularán en horario especial y con frecuencia reducida. El 25 de diciembre y 1 de enero los colectivos circularán en horario especial y con frecuencia reducida. Foto: Comunicación de la Provincia de Tucumán
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Las familias están atentas al cronograma que tendrán los servicios públicos durante esta semana y la próxima. Es que, para muchos tucumanos, los colectivos son la única alternativa –o la más conveniente– para trasladarse. Por eso, es importante saber cuál será la frecuencia o la modalidad de circulación. Autoridades de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán estuvieron en contacto con LA GACETA e informaron cómo se brindará la atención los próximos días.

¿Colectivos eléctricos en San Miguel de Tucumán?: de qué se trata la iniciativa aprobada en el Concejo Deliberante

¿Colectivos eléctricos en San Miguel de Tucumán?: de qué se trata la iniciativa aprobada en el Concejo Deliberante

José María Molina, subdirector de la Secretaría de Transporte de la Dirección General de Transporte, confirmó que tanto el miércoles 24, en la víspera de Navidad, como el jueves 25, feriado, la actividad será extraordinaria. Por ello, los tucumanos que deban usar colectivos para llegar a sus destinos deberán estar atentos a los horarios.

Cómo circularán los colectivos el 24 y 25 de diciembre

Quienes quieran llegar a destino a tiempo este miércoles tendrán que considerar tener disponibilidad suficiente para esperar en el sitio al que deban llegar. Según confirmó Molina a LA GACETA, el transporte público brindará servicio hasta las 22. Sin embargo, como es habitual, se espera que las últimas unidades dejen de circular antes y que lleguen a los garajes de las empresas a las 21.30.

También quienes quieran regresar a sus hogares después de la medianoche deberán asegurarse otro medio de transporte. Los colectivos no circularán durante la mañana del feriado de Navidad. El servicio empezará a habilitarse de a poco a partir de las 14 y habrá frecuencia reducida por el día no hábil.

El esquema del 31 de diciembre y Año Nuevo imitará al de esta semana. Según informó Molina, el 31 de diciembre el servicio se detendrá antes de las 22 y se retomará a partir de las 14 del 1 de enero.

Atención del comercio la semana de Navidad

La semana que viene la atención no será la habitual, al menos no desde el martes. El único día en que se respetarán los horarios acostumbrados de apertura de los comercios será el lunes. La atención será de 9 a 13, por la mañana y de 17.30 a 21.30 por la tarde, tal como se determinó en noviembre.

Desde el martes, sin embargo, la apertura será diferente. El 23 de diciembre el comercio tendrá un horario extendido de atención. Los vendedores de la capital brindarán servicio en horario corrido desde las 9.30 hasta las 21.30. Las horas extras deben abonarse según la Ley n.° 20.744.

El día miércoles, la víspera de la Navidad, también habrá horario de atención corrido, pero no será extendido. La actividad iniciará por la mañana a las 9 y finalizará por la tarde a las 17 para que los comerciantes puedan también preparar su Nochebuena. El jueves 25 es feriado por Navidad, por lo que se espera que los comercios no atiendan.

Temas Navidad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Amenaza existencial: la seguridad nacional de un país peligra tras el posible colapso de una red de corriente oceánica

"Amenaza existencial": la seguridad nacional de un país peligra tras el posible colapso de una red de corriente oceánica

Lo más popular
Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida
1

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”
2

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”
3

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

Hollywood llora al actor James Ransone
5

Hollywood llora al actor James Ransone

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot
6

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

Más Noticias
Chano reveló cómo era trabajar con Damián Betular antes de ser famosos

Chano reveló cómo era trabajar con Damián Betular antes de ser famosos

Qué es la apendicitis con peritonitis y quiénes tienen más riesgo de padecerla

Qué es la apendicitis con peritonitis y quiénes tienen más riesgo de padecerla

¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de IT?

¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de "IT"?

El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Comentarios